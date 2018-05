„Muslime in aller Welt, erhebt euch aufs Neue“

Anzeige

istanbul.Nach der Gewalt israelischer Soldaten gegen palästinensische Demonstranten in Gaza hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Muslime weltweit zur Geschlossenheit aufgerufen. „Wir laden die Muslime in aller Welt dazu ein, sich einen Ruck zu geben, aufzuerstehen und sich aufs Neue zu erheben“, sagte Erdogan bei einer Großkundgebung in Istanbul, an der Türken und Palästinenser teilnahmen (Bild). Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Verflucht sei die Grausamkeit – Unterstützung für Jerusalem“. Bei einem anschließenden Sondergipfel islamischer Staaten nannte Erdogan Israel erneut einen „Terrorstaat“, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehe. Zuvor hatte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim Israel bereits Völkermord an den Palästinensern vorgeworfen. dpa