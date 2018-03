Mutmaßlicher IS-Helfer gefasst

Anzeige

Karlsruhe/Heilbronn.GSG 9-Spezialkräfte der Bundespolizei haben in Heilbronn den 32-jährigen Deutsch-Algerier Samir K. verhaftet. Der Beschuldigte soll die radikal-islamistische Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) unterstützt haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, dies in zehn Fällen getan zu haben, wie der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mitteilte.

Darum haben Beamte die Wohnung des Beschuldigten sowie sieben weitere Räumlichkeiten in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg und Niedersachsen durchsucht. Hintergrund ist ein Haftbefehl des Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof vom 6. März. Darin wird dem Beschuldigten zur Last gelegt, von 2015 bis 2017 in zehn Fällen unter Angabe von Alias-Namen Telegram- und Twitter-Accounts, WhatsApp- und Facebook-Profile sowie E-Mail-Adressen angelegt und eingerichtet zu haben, die für vier sich in Syrien und dem Irak aufhaltende IS-Mitglieder bestimmt waren.

Konspirative Kommunikation

Durch die Übermittlung der gebrauchsbereiten Kommunikationsmittel eröffnete der Beschuldigte den aus Deutschland stammenden IS-Mitgliedern die konspirative Kommunikation mit anderen IS-Angehörigen und die Verbreitung von Nachrichten, schreibt der Generalbundesanwalt weiter.