Mutmaßlicher Mörder schweigt

Frankfurt.Im nüchternen Saal 165 C des Frankfurter Oberlandesgerichts treffen die Witwe und die beiden Söhne von Walter Lübcke auf den mutmaßlichen Mörder ihres Vater. Dort verhandelt das Gericht üblicherweise gegen islamistische Terroristen und zuweilen auch gegen Spione, am Dienstag geht es nun um den mutmaßlich politischen und rechtsextremistisch motivierten Mord an einem Regierungspräsidenten. Die Tat hatte vor gut einem Jahr Schockwellen in Deutschland ausgelöst.

Walter Lübcke wurde nach Einschätzung der Ermittler Anfang Juni 2019 wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen umgebracht – erschossen aus kurzer Distanz, als er abends alleine auf der Terrasse seines Wohnhauses im beschaulichen Wolfshagen-Istha in Nordhessen saß.

Irmgard Braun-Lübcke und die Söhne müssen ein paar Minuten warten, bis der Angeklagte Stephan E. in den Gerichtssaal gebracht wird. Äußerlich unbewegt, mit ernsten Gesichtern geradeaus Richtung Anklagebank blickend, harrt die als Nebenkläger teilnehmende Familie aus, bis E. und der Mitangeklagte Markus H. hereingeführt sind.

H. trägt einen grünen Hoodie, dessen Kapuze er weit über seinen Kopf bis ins Gesicht zieht, außerdem eine Mund-Nasen-Maske wegen der Corona-Pandemie. Stephan E. dagegen erscheint in Anzug und weißem Hemd, auch er anfangs mit Maske. Anders als sein Mitangeklagter versucht er aber nicht, sein Gesicht hinter einem Aktenordner zu verstecken. Er steht aufrecht und wirkt selbstbewusst, während er einige Worte mit seinen Anwälten wechselt.

Geständnis widerrufen

E. wurde rund zwei Wochen nach dem Mord an Lübcke aufgrund einer DNA-Spur festgenommen. Er legte ein umfassendes Geständnis ab, das er später widerrief. Monate später sagte er erneut aus – mit einer ganz anderen Darstellung der Geschehnisse. Die Richter am Oberlandesgericht werden nun herausfinden müssen, ob Stephan E. Lübcke mit einem Kopfschuss gezielt getötet hat, oder ob sich der Schuss – so die Darstellung von Ernst – versehentlich bei einem Streit auf der Terrasse löste. Die Ermittler halten diese Version nicht für glaubhaft.

Der Hass von Stephan E. auf den Regierungspräsidenten soll sich entwickelt haben, als der CDU-Politiker 2015 bei einer Bürgerversammlung die Aufnahme von Flüchtlingen verteidigte.

Der Mitangeklagte Markus H. war laut Ermittlungen nicht in die Anschlagspläne eingeweiht. Er soll es aber für möglich gehalten haben, dass E. einen politischen Entscheidungsträger töten würde. H. ist wegen Beihilfe zum Mord angeklagt.

Den geplanten Verlauf nimmt die Gerichtsverhandlung am Dienstag zunächst nicht. Noch bevor die Vertreter des Generalbundesanwalts, der den Mordfall wegen der besonderen Bedeutung an sich gezogen hatte, die Anklageschrift verlesen können, stellen die Verteidiger von E. und H. zahlreiche Anträge. Es geht um eine mögliche Befangenheit des Vorsitzenden Richters bis hin zur Forderung nach Aussetzung der Verhandlung.

Familie Lübcke folgt den Ausführungen der Verteidiger über den angeblich nicht möglichen fairen Prozess gegen die beiden Angeklagten nahezu reglos, die Gesichter wirken fast versteinert. Für die Angehörigen sei es „unerträglich“ gewesen, den zweieinhalbstündigen Auftakt der Hauptverhandlung anzuhören, sagt ihr Anwalt Holger Matt.

Richter appelliert an Angeklagte

Schließlich wird die Anklage verlesen. Der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel drückt aufs Tempo: Ein Teil der Anträge der Verteidigung wird abgelehnt, über den Befangenheitsantrag werde man zu „gegebener Zeit entscheiden“, eine Entscheidung über die Aussetzung der Verhandlung werde zurückgestellt.

Die Angeklagten äußern sich nicht direkt zu Vorwürfen, trotz eines Appells von Sagebiel: „Hören Sie nicht auf Ihre Verteidigung, hören Sie auf mich“, sagt der Richter. Ein frühzeitiges und von Reue getragenes Geständnis helfe immer. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.06.2020