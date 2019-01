Nach 17 Jahren harter Herrschaft: Friedlicher Wandel im Kongo

Kinshasa.Partystimmung in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa: Oppositionskandidat Félix Tshisekedi hat die Präsidentenwahl in dem zentralafrikanischen Land gewonnen. Damit wird er Joseph Kabila als Staatschef ablösen, der seit 17 Jahren mit harter Hand regiert. Erkennen die unterlegenen Kandidaten ihre Niederlage an, wäre es der erste friedliche Machtwechsel im Kongo seit rund 50 Jahren. Die Wahlkommission erklärte gestern unter Berufung auf die vorläufigen Endergebnisse, Tshisekedi habe mehr als sieben Millionen der 18 Millionen abgegebenen Stimmen bekommen. Knapp dahinter lag mit mehr als sechs Millionen Stimmen der zweite wichtige Oppositionskandidat, Martin Fayulu. Der Kandidat der Regierungspartei, Emmanuel Ramazani Shadary, kam auf vier Millionen Stimmen. dpa

