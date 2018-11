Nach dem Albtraum gelingt Neubeginn

Oberbürgermeister Gerhard Widder fasst seine Empfindungen damals in einem Satz zusammen: „Es ist ein Wunder!“ Am 13. September 1987 weiht die Jüdische Gemeinde Mannheims ihr neues Gemeindezentrum ein, kehrt damit ins Herz der Stadt zurück – fast 50 Jahre nach der Zerstörung ihrer Synagogen.

Mannheim verfügt 1938 über drei jüdische Gotteshäuser: die Hauptsynagoge von 1855 in F 2, in der sich die eher liberalen Juden einfinden; die Klaus-Synagoge von 1888 in F1 als Kristallisationspunkt der Orthodoxen; schließlich die 1819 erbaute Synagoge im Stadtteil Feudenheim.

In der Pogromnacht macht sich in Mannheim relativ spät, erst gegen sechs Uhr früh, eine in Zivil verkleidete Gruppe von NS-Aktivisten auf den Weg zur Hauptsynagoge in F 2 sowie zum Eingangsgebäude des Jüdischen Friedhofes; beide werden mit Sprengstoff zerstört. Es folgen die Klaus-Synagoge und die Feudenheimer Synagoge. Auch die Synagogen in Bensheim, Heppenheim und Lorsch werden zerstört.

Thora-Rollen verbrannt

In Mannheim wird in der Klaus-Synagoge besonders gewütet, selbst die Marmorplatten vor dem Aufbewahrungsort der Thora-Rollen werden zerstört, am Boden hinausgeschleift und verbrannt. „Ich telefonierte mit der Polizei und bat um Hilfe“, erinnert sich später Rabbiner Chaim Lauer: „Die kam aber nicht.“ Lauer bleibt verschont, weil er Schweizer Staatsbürger ist.

In den folgenden Stunden kommt es zu Verwüstungen im Vereinshaus des jüdischen Gesangvereins Liederkranz in Q 2, 16, das von der NS-Propaganda als „Mauschelzentrale“ verunglimpft wird, sowie von Geschäften und Wohnungen von Juden. Auch Kanzlei und Wohnung des jüdischen Anwalts Max Hachenburg, 1930 mit der Goldenen Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet, werden verwüstet. Ihm gelingt die Flucht in die USA. Seine beiden Töchter, sein Schwiegersohn und ein Enkel überleben nicht.

Zahlreiche Juden Mannheims werden verhaftet, in Dachau inhaftiert. Viele kommen nicht lebend zurück. „Es wurde uns verboten, die Särge zu öffnen“, berichtet Rabbiner Lauer, der Ende 1938 fast täglich eine Bestattung vornehmen muss. Nach dem Krieg werden die Ruinen der drei Mannheimer Synagogen abgebrochen, die Grundstücke meist mit Wohnhäusern bebaut: Anfang der 1950er Jahre die Klaus-Synagoge in F 1, 1955 die Hauptsynagoge in F 2 und 1962 jene in Feudenheim. Die Juden Mannheims treffen sich fortan zunächst im ehemaligen Jüdischen Waisenhaus in R 7, 24, ab 1957 in einem Neubau in der Maximilianstraße 6 in der Oststadt.

Doch ihr Ziel bleibt, ins Herz der Stadt zurückzukehren. Auf dem als Parkplatz genutzten Teil des Quadrats F 3 wird dies möglich. Nach Plänen des Architekten Karl Schmucker beginnt 1985 der Bau des neuen Gemeindezentrums, 1987 erfolgt die Einweihung. -tin

