Nach dem Rücktritt wieder da

Oskar Lafontaine

Nur wenige Wochen nach dem Triumph der Linken bei der Bundestagswahl 2009 erklärt Oskar Lafontaine seinen Rückzug vom Fraktions-, dann auch vom Parteivorsitz. Grund ist eine Krebsoperation. Nach dem Desaster bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen im folgenden Mai will der ehemalige SPD-Politiker an die Spitze der Partei zurückkehren – unterliegt aber im internen Machtkampf.

Horst Seehofer

Der bayerische Ministerpräsident kündigt im Oktober 2012 an, sich 2018 aus der Spitzenpolitik zu verabschieden. Sein Nachfolger als Regierungschef und CSU-Vorsitzender solle dann als Spitzenkandidat in die Landtagswahl ziehen. Zwei Jahre später schließt Seehofer wiederum nicht aus, 2018 erneut als CSU-Kandidat anzutreten. Nach dem CSU-Debakel bei der Bundestagswahl 2017 muss er aber die Regierungsgeschäfte in München an seinen langjährigen Rivalen Markus Söder abgeben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.07.2018