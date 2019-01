Nach dem Streit ist vor dem Streit

Washington.Verspätete Flüge und verzweifelte Menschen, Lebensmittelspenden für Staatsdiener: 35 Tage lang hat der „Shutdown“, der von einem erbitterten Streit um eine Grenzmauer zu Mexiko herbeigeführte Teil-Stillstand der US-Bundesregierung, zu einem Politspektakel geführt, wie es vielleicht nur die US-Hauptstadt zu bieten in der Lage ist. Und zu echten Geldproblemen bei Bediensteten.

Jetzt ist er vorbei. Erst einmal. Und US-Präsident Donald Trump scheint kaum etwas erreicht zu haben. Erst einmal. In dem Übergangshaushalt, der nun schleunigst durch die beiden Parlamentskammern gejagt werden muss, wird kein Geld für eine Grenzmauer nach Mexiko vorgesehen sein – eine krachende Niederlage für Trump. Sollte es auch bis zum 15. Februar keine Einigung auf Geld für sein Prestigeprojekt geben, kündigte er an, er werde seine Macht nutzen, und den Notstand ausrufen – oder das Land wieder in den „Shutdown“ führen.

Rede im Rosengarten

Für die Verkündung der vorläufigen Einigung wählte Trump den Rosengarten des Weißen Hauses aus – einen Platz, den Donald Trump nur für die wichtigsten seiner zahlreichen Auftritte reserviert.

„Shutdowns“ hat es in der US-Geschichte schon viele gegeben. Wenn die Parteien im Kongress sich nicht auf ein Haushaltsgesetz einigen können, darf irgendwann kein Geld mehr freigegeben werden. Museen und Behörden, Nationalparks und Ministerien bleiben dann weitgehend zu. Je länger ein solches Szenario dauert, desto größer sind die Auswirkungen. Und Trump ist auch hier Rekordhalter. Noch kein Präsident vor ihm hatte einen Regierungsstillstand von 35 Tagen Länge zu verantworten. Mit drastischen Folgen. Für die 800 000 Staatsbediensteten, die seit mehr als einem Monat ohne Bezahlung arbeiten oder im Zwangsurlaub ausharren, ist die Einigung eine große Erleichterung.

Trotz vorläufiger Einigung bleibt für Trump genug Ärger: Sein Vertrauter Roger Stone ist in Florida festgenommen worden. Dem früheren Wahlkampfberater wird Behinderung von Ermittlungen vorgeworfen, wie das Büro des Sonderermittlers Robert Mueller mitteilte. Stone soll mehrere Falschaussagen gemacht haben. Außerdem soll er versucht haben, einen Zeugen zu beeinflussen. Stone wies die Vorwürfe zurück, nachdem er wenige Stunden nach seiner Festnahme unter Auflagen freigelassen worden war. „Ich glaube, dass das eine politisch motivierte Ermittlung ist.“

