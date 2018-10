Nach der Wahl ist vor der Wahl

Wiesbaden.„Hessen ist nicht Bayern.“ So oder so ähnlich formulierten es einen Tag nach der bayerischen Landtagswahl gestern unisono die in Wiesbaden regierende CDU wie auch die oppositionelle SPD. Die beiden großen Parteien –und in Hessen sind sie es nach den bisherigen Umfragen wirklich noch – setzen alles daran, in den letzten beiden Wochen vor der Wahl in Hessen nicht in den Abwärtssog von Union und SPD im Nachbarland zu geraten.

Geradezu trotzig reagierten sowohl Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) als auch SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel. Beflügelt vom Bayern-Ergebnis mit dem Höhenrausch seiner Parteifreunde fühlt sich nur Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir. „Wir werden in Hessen ein anderes Ergebnis erzielen, davon bin ich überzeugt“, sagte Bouffier im Hessischen Rundfunk. Und nach der CDU-Präsidiumssitzung in Berlin betonte er, seine schwarz-grüne Landesregierung habe erfolgreich gearbeitet, und er sei zuversichtlich: „Konstruktive Arbeit wird belohnt.“

Gestern schaltete der Regierungschef vom Angriffsmodus gegen die Schwesterpartei wieder auf Selbstlob für seine Landesregierung um. Die habe sehr erfolgreich gearbeitet „ohne ständigen Streit und Krisengipfel oder Durcheinander“, warb er und fügte hinzu: „Die Bürger honorieren nicht Streit, sondern die Lösung von Problemen. Und weil das in Hessen so sei, gehe er davon aus, „dass das die Wähler auch honorieren“. Dafür, dass seine Regierung auch die nächsten fünf Jahre eine „stabile, berechenbare und erfolgreiche Arbeit“ abliefere, werde er bis zum 28. Oktober massiv werben.

Aber auch für Bouffiers Gegenspieler Schäfer-Gümbel hat Bayern alles andere als Rückenwind gegeben. Der Absturz der dortigen SPD auf unter zehn Prozent veranlasste ihn gestern in Wiesbaden zu dem Satz: „Bayern ist Bayern, und Hessen ist Hessen.“ Mit Ehefrau Annette und Mitgliedern seines Wahlkampfteams startete Schäfer-Gümbel in Wiesbaden seine Tour mit dem Wahlkampfbus quer durchs Land für die letzten 14 Tage vor der Entscheidung.

Im Kampf gegen Schwarz-Grün setzt er dabei unverdrossen weiter auf die Themen Bildung und Unterrichtsausfall, Schaffung bezahlbaren Wohnraums und weg mit den Staus. Zum Abschluss setzt er aber auf Wahlsieger wie Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz und Stephan Weil aus Niedersachsen. Im Gegensatz zu Bayern sei der Abstand zwischen CDU und SPD in Hessen gering, macht sich Schäfer-Gümbel Mut.

Das hat der Grüne Tarek Al-Wazir nicht nötig, der sich gestern gut gelaunt präsentierte und versprach, das bisher beste Ergebnis auch der hessischen Grünen anzustreben. Und es bleibe dabei, dass die Grünen nur auf eigene Themen wie Umwelt- und Klimaschutz setzen, aber keinen Koalitionswahlkampf führen.

Der hessische FDP-Vorsitzende Stefan Ruppert meldete sich gestern auch zu Wort, nachdem der knappe Einzug der FDP in den bayerischen Landtag mit 5,1 Prozent feststand, und sprach von „Rückenwind“ für die hessischen Liberalen.

Info: Dossier unter morgenweb.de/ltwh

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018