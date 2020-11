Nach Festnahme wieder frei

Nizza.Nach den tödlichen Messerangriffen in einer Kirche in Nizza sind drei Personen freigelassen worden. Dabei handelt es sich um einen 47 Jahre alten Mann, der bereits am Donnerstag nach dem islamistisch motivierten Angriff in der südfranzösischen Stadt gestellt wurde, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Bezug auf Justizkreise. Freigelassen wurden ebenfalls die am Freitag in Gewahrsam genommenen Männer im Alter von 35 und 33 Jahren. Bei dem Angriff wurden ein Küster und zwei Frauen getötet.

Wie die Agentur weiter berichtete, befindet sich noch ein 29 Jahre alter Tunesier in Polizeigewahrsam, der am Samstag in Grasse (nahe Nizza) gestellt wurde. Er soll zusammen mit dem 21 Jahre alten Täter, ebenfalls tunesischer Herkunft, in die EU eingereist sein. Ebenfalls in Polizeigewahrsam befinden sich noch zwei Männer, die die Sicherheitskräfte in der Wohnung des 29 Jahre alten Verdächtigen gefasst haben. dpa

