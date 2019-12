Nach halber Arbeit doppelt versorgt

Berlin.Auch wenn die Große Koalition vorzeitig platzen sollte – die Bundesminister und Abgeordneten sind im Alter gut versorgt, ohne dafür einen Cent eingezahlt zu haben. Die SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen zwar nicht sofort aus dem Regierungsbündnis mit der Union aussteigen. Allerdings wurden auf dem jüngsten Parteitag auch Forderungen formuliert, die am Bestand der Groko bis zur Wahl im Herbst 2021 zweifeln lassen. Auf den ersten Blick hätten Kabinettsneulinge wie Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) oder Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) dann bei Pensionsansprüchen das Nachsehen.

Denn laut Bundesministergesetz muss man der Regierung wenigstens vier Jahre angehören, um ein Ruhegehalt zu bekommen. Aber: „Im Falle einer Auflösung des Bundestages und einer ununterbrochenen Zugehörigkeit zur Bundesregierung von mehr als zwei Jahren“ werden Minister bei der Altersversorgung so behandelt, als hätten sie eine Amtszeit von vier Jahren hinter sich. So ist es in Paragraf 15 nachzulesen. Für zwei Jahre Ministerjob wird also ein Ruhegehalt auf Basis der doppelten Dienstzeit fällig. Laut des Bundes der Steuerzahler beträgt es 27,74 Prozent vom Amtsgehalt plus Ortzuschlag. Für einen verheirateten Minister ohne Kind macht das 16 254 Euro im Monat. Das Ruhegehalt liegt bei fast 4500 Euro im Monat.

Sehr komfortabel sind auch die Versorgungsbezüge für Bundestagsabgeordnete. Ebenso wie die Minister zahlen sie keine eigenen Beiträge. Bereits nach einem Jahr im Bundestag erwirbt ein Abgeordneter einen Pensionsanspruch von 252 Euro im Monat. Zum Vergleich: Einem durchschnittlich verdienenden Arbeitnehmer schreibt die Rentenversicherung pro Beschäftigungsjahr derzeit 33,05 Euro gut.

Ein weiterer Unterschied: Lang gediente Parlamentarier können schon bis zu zehn Jahre vor Erreichen der Altersgrenze abschlagsfrei in Ruhestand gehen. Bei Arbeitnehmern ist das frühestens ab 63 möglich. Dazu müssen sie jedoch mindestens 45 Beitragsjahre vorweisen.

„Wir brauchen hier zügig eine Reform“, sagte der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch. Es sei „sehr ungerecht, wenn in Zeiten eines sinkenden Rentenniveaus Bundesminister für eine Halbzeit auf dem Platz das volle Ruhegehalt kassieren“. Minister und Abgeordnete sollten in die gesetzliche Rente einzahlen. „Die Pensionsansprüche für Minister sollten sich wie bei jedem Arbeitnehmer auch an der Dienstzeit orientieren“, so FDP-Fraktionsvize Christian Dürr. Falls der Bundestag vorzeitig aufgelöst werde, sollten Betroffene nach zwei Jahren im Amt nur die Hälfte der Bezüge bekommen. „Also 13,87 statt 27,74 Prozent.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019