Nächste Deadline – Sonntag

London.Am Mittwochabend trafen der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Abendessen zusammen. Es sollte der Schauplatz des nächsten Kapitels im Brexit-Drama werden, das erneut wie gewohnt endete: mit abgenutzten Phrasen und ohne Ergebnis. Es gebe weiterhin große Differenzen zwischen beiden Seiten, hieß es aus der Downing Street. Von der Leyen erklärte, die Positionen würden noch immer „weit auseinander liegen“.

Sie nannte die Diskussion während des Dinners in Diplomaten-Sprache „lebendig und interessant“. Übersetzt heißt das, dass es düster aussieht. Die Stimmung schlecht, der Optimismus gedämpft, die Fronten verhärtet. Trotzdem, die Verhandlungen über ein künftiges Handelsabkommen zwischen London und Brüssel gehen weiter. Die nächste Deadline ist für Sonntag gesetzt. Doch erfahrene Beobachter des britischen EU-Austrittsprozesses, während dem das politische Instrument des Ultimatums ad absurdum geführt wurde, mutmaßen, dass die Hängepartie noch bis zum Ende des Jahres andauern könnte. Dann läuft die Übergangsphase aus.

Von der Leyen veröffentlichte am Donnerstag Notfallmaßnahmen für den Fall, dass kein Deal zustande kommt. Die Regelungen betreffen etwa den Flug- und Straßenverkehr sowie die Fischerei und sollen Störungen abmildern. Es handelt sich jedoch nicht nur um eine Versicherung an Unternehmen und Bürger auf dem Kontinent, sondern auch um eine unmissverständliche Botschaft an die britische Regierung. Die EU meint es ernst.

Zu den Knackpunkten in den zähen Verhandlungen gehören die Fangrechte für Fischer vom Kontinent in britischen Gewässern. Der größte Streit dreht sich aber um das sogenannte „Level Playing Field“, also die Garantie für einen fairen Wettbewerb. Die EU will den Briten nur dann zollfreien Zugang zum europäischen Markt gewähren, wenn diese bei Staatsbeihilfen und Standards im Arbeits-, Umwelt-, Sozial- und Wettbewerbsrecht gewisse Regeln weiter anerkennt.

Für Johnson, angefeuert von europaskeptischen Hardlinern, stellt dies jedoch eine Einschränkung der Souveränität dar. Sollte es zum No-Deal-Fall kommen, würden in Großbritannien ab 2021 die Regeln der Welthandelsorganisation gelten. Der Chef der britischen Supermarktkette Tesco, John Allan, hat jüngst prognostiziert, dass der durchschnittliche Lebensmitteleinkauf um rund fünf Prozent teurer werden könnte.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020