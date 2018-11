Nächste Runde der CDU-Kandidaten

Idar-Oberstein.Mit einer munteren Debatte haben die Kandidaten für die Nachfolge Angela Merkels im CDU-Vorsitz ihren Wahlkampf fortgesetzt. Vor fast 2000 Mitgliedern setzten (v.l.) Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn auf der Regionalkonferenz in Idar-Oberstein unterschiedliche Akzente. Ex-Unionsfraktionschef Merz stellte das rein beitragsfinanzierte Sozialsystem langfristig in Frage und kritisierte die Rentenbeschlüsse der großen Koalition als an der Grenze des Zumutbaren für die junge Generation. CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer bekräftigte ihren Vorschlag der Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht, die Männer und Frauen sowie als Beitrag zur Integration auch Zuwanderer umfassen soll. Gesundheitsminister Jens Spahn bekannte sich zu einer besseren Ausstattung und Bezahlung der Bundeswehr und kritisierte, die Debatte über die Abschaffung der Wehrpflicht sei damals zu kurz geführt worden. kn (Bild: dpa)

