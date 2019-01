„Nationalismus führt zu Stillstand“

Berlin.Mit den Briten kennt David McAllister sich aus, denn er besitzt die deutsche und britische Staatsbürgerschaft. Umso mehr entsetzt den früheren CDU-Ministerpräsidenten von Niedersachsen, was gerade in London passiert.

Herr McAllister, Sehen Sie noch eine Chance für den Brexit-Vertrag?

David McAllister: Die EU erwartet neue umsetzbare Vorschläge aus London. Nun liegt es an der britischen Regierung und ebenso an den Abgeordneten, einen gangbaren Weg nach vorn aufzuzeigen.

Würde eine Verlängerung der Austrittsfrist um drei Monate helfen?

McAllister: Das setzt erstens einen entsprechenden Antrag der britischen Regierung voraus, den Theresa May stets ausgeschlossen hat. Zweitens müssten alle anderen 27 EU-Mitglieder zustimmen. Aus meiner Sicht macht eine Fristverlängerung nur dann Sinn, wenn es eine substanziell veränderte politische Lage in London gibt. Außerdem müssen die Wahlen zum Europäischen Parlament am 26. Mai berücksichtigt werden. Eine Verlängerung, lediglich um Zeit zu gewinnen, aber in der Sache nicht voranzukommen, macht wenig Sinn. Das britische Unterhaus muss sich entscheiden, was es eigentlich will.

Wären Neuwahlen sinnvoll, um den politischen Knoten in London zu lösen?

McAllister: Das ist eine innerbritische Entscheidung.

Sehen Sie Chancen für ein neues Referendum?

McAllister: Ein zweites Referendum wäre Voraussetzung, den Brexit noch abzuwenden. Auch das müsste das britische Unterhaus entscheiden. Das Parlament in London befindet sich derzeit in einem politischen Patt. Wenn das nicht aufgelöst wird, werden die Rufe nach einem zweiten Referendum noch lauter.

Was ist ihr Gefühl als Brite, wenn Sie sehen, was in London passiert?

McAllister: Wie sich dieses großartige demokratische Land präsentiert, stimmt einen schon traurig. Der drohende Brexit spaltet die Gesellschaft. Das Vereinigte Königreich befindet sich in einer handfesten politischen Krise. Das ist alles die Folge einer unverantwortlichen Kampagne von Nationalisten, Populisten und Demagogen im Jahr 2016.

Können die Deutschen irgendeine Lehre daraus ziehen?

McAllister: Wir sollten darauf achten, dass wir uns trotz unterschiedlicher Auffassungen die Fähigkeit zum demokratischen Konsens und Kompromiss bewahren.

Sie meinen, dass Großbritannien wenigstens als abschreckendes Beispiel taugt?

McAllister: Das Drama um den Brexit macht deutlich, dass Nationalismus und Populismus nicht zu mehr Souveränität führen, sondern zu Chaos und Stillstand.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019