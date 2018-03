Nato beginnt Umzug

Anzeige

Brüssel.Die Nato hat gestern den Umzug in ihr neues, rund 1,2 Milliarden Euro teures Hauptquartier gestartet. Wie ein Sprecher sagte, wird es voraussichtlich rund drei Monate dauern, bis sich alle rund 4000 Mitarbeiter und Diplomaten in dem neuen Gebäude eingerichtet haben. So lange soll das alte Hauptquartier des Militärbündnisses voll funktionsfähig bleiben.

Die neue Nato-Zentrale steht auf einem Gelände in unmittelbarer Nähe des alten Hauptquartiers im Nordosten der belgischen Hauptstadt. Offiziell genutzt wurde sie bislang nur als Veranstaltungsort für den Nato-Gipfel im Mai vergangenen Jahres. Die Staats- und Regierungschefs hielten damals ihre Beratungen in einem der Konferenzsäale ab. Die Nato hatte den Umzug eigentlich bereits für Anfang 2017 fest vorgesehen. Probleme mit dem neuen IT-System machten den Planern allerdings einen Strich durch die Rechnung. dpa