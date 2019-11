Nato steckt eine Milliarde in Aufklärung

Ein Awacs-Aufklärungsflugzeug startet vom Flughafen Geilenkirchen. © dpa

Brüssel.Die Nato will eine Milliarde US-Dollar in die Modernisierung ihrer Awacs-Aufklärungsflugzeuge stecken. Das bestätigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch beim Auftakt eines Nato-Außenministertreffens in Brüssel. Hauptstützpunkt der Awacs (Airborne Warning and Control System) ist der Nato-Flugplatz Geilenkirchen bei Aachen. Die Maschinen werden unter anderem zur Überwachung des Luftraumes im östlichen Europa eingesetzt.

Die Luftaufklärer vom Typ Boeing 707 sollen nach der Modernisierung noch bis zum Jahr 2035 durchhalten. Für die Zeit danach wird an einem Nachfolgesystem gearbeitet. Stoltenberg bestätigte zudem, dass die Nato in Kürze die ersten Drohnen vom Typ „Global Hawk“ geliefert bekommen soll. Die unbemannten Luftfahrzeuge werden auf einem Militärflugplatz in Sizilien stationiert. Zunächst hatte die „Funke“-Mediengruppe darüber berichtet.

Beim Nato-Treffen begrüßte Stoltenberg die Initiative von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zur Stärkung der politischen Zusammenarbeit im Bündnis. „Ich denke, dass der deutsche Vorschlag wertvoll ist“, sagt er. Maas (SPD) hatte zuvor in Reaktion auf die scharfe Nato-Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Einsetzung einer Expertenkommission vorgeschlagen, die Reformvorschläge erarbeiten soll. Die Nato müsse konzeptionell und politisch weiterentwickelt werden, sagte Maas. dpa

