„Natürlich gehört Donald Trump vor Gericht“

Mannheim.Die USA-Expertin Andrea Römmele aus Mannheim warnt vor weiteren Ausschreitungen der Trump-Anhänger.

Frau Römmele, der Sturm des Trump-Mobs auf das Kapitol hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Hatten Sie ein solches Szenario schon früher im Hinterkopf?

Andrea Römmele: Dass Trump-Unterstützer in den USA auf die Straße gehen könnten, hat mich nicht überrascht. Davor habe ich schon nach der Präsidenten-Wahl im November gewarnt. Allerdings hätte ich solche Aufmärsche eher in vielen Städten gleichzeitig als an diesem symbolträchtigen Ort in Washington erwartet. Und das auch zu einem früheren Zeitpunkt. Jetzt dachten wir ja alle, die letzten zwei Wochen bis zum Machtwechsel im Weißen Haus werden schon einigermaßen ruhig ablaufen.

Warum haben die Sicherheitskräfte vor dem Kapitol so versagt?

Römmele: Das frage ich mich auch. Ich war ja schon im Kapitol. Da kommt man nicht leicht rein. Die Kontrollen, auch mit Metalldetektoren, sind aufwendig. Wo war das Wachpersonal? Es ist unglaublich.

Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger aufgehetzt, ist das auch ein Fall für die Justiz?

Römmele: Natürlich gehört Trump vor Gericht, er hat ja noch andere Sachen auf dem Kerbholz. Es kann auch sein, dass es noch ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn gibt. Aber das ist nicht die entscheidende Frage. Ich rege mich über etwas anderes auf. Viele feiern jetzt, dass seine eigenen Leute Trump nicht mehr unterstützen.

Warum ärgert Sie das denn?

Römmele: Das hätten Sie vorher machen sollen. Jetzt ist das einfach. Dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier und viele andere auch dennoch Mitch McConnells Rede im Senat als großartig und staatsmännisch loben, ist grotesk.

Weil der republikanische Senator nur eingeräumt hat, dass Joe Bidens Wahlsieg rechtmäßig war?

Römmele: Ja. McConnells Rede ist ein Beleg dafür, in welche Schieflage die Demokratie in den USA geraten ist. Etwas Selbstverständliches wird als etwas Außergewöhnliches hervorgehoben. Und uns reicht es aus, wenn der Verlierer so generös ist und die Niederlage akzeptiert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist „wütend und auch traurig“, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt Trump die Hauptschuld am „Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie“. So scharf hat die Staatsspitze noch nie einen US-Präsidenten attackiert.

Römmele: Diese Reaktionen sind natürlich notwendig gewesen. Trump trägt die Hauptschuld, weil er seine Anhänger zum Widerstand aufgerufen hat und Vize Mike Pence wie ein Putschist dazu zwingen wollte, das Wahlergebnis im Senat nicht anzuerkennen. Aber wir können nicht die ganze Schuld auf Trump abladen.

Warum nicht?

Römmele: Trump hat die USA weiter gespalten, aber diese wahnsinnige Polarisierung der Gesellschaft hat schon in den 1990er Jahren mit Newt Gingrich begonnen. Unter seiner Federführung startete damals die „Republikanische Revolution“, die seiner Partei 1994 erstmals seit vier Jahrzehnten wieder die Mehrheit im US-Kongress verschaffte. Gingrich säte den Samen, der in der Ära Trump weit aufgegangen ist.

Nicht alle 74 Millionen Trump-Wähler glauben, dass ihnen der Sieg gestohlen wurde.

Römmele: Es sind aber sehr viele. Wir erleben einen Höhepunkt einer traurigen Entwicklung. Die Polarisierung ist so groß, dass weitere gewaltsame Proteste möglich sind. Die Demokratie ist in Gefahr. Wenn die Akteure sich nicht an die Regeln halten und den politischen Gegner verhöhnen, wird die Verfassung ausgehöhlt. Wir Deutschen haben es in der Weimarer Republik erlebt: Demokratie kann durch Demokratie abgeschafft werden.

Müssen sich die Republikaner jetzt nicht ganz von Trump lossagen?

Römmele: Ja, und das werden sie auch tun. Die Republikaner sind wie andere Parteien opportunistisch: 2016 hat er ihnen genutzt, jetzt schadet er ihnen. Also lassen sie ihn wie eine heiße Kartoffel fallen. Das ändert aber nichts daran, dass Donald Trump verbrannte Erde hinterlässt.

