Natürliches Wachstum

Liebe Leserinnen und Leser,

kaum ein Begriff ist derzeit so in Mode wie der Ausdruck Nachhaltigkeit. Manche verwenden ihn als politisches Schlagwort, für andere ist er geradezu eine Glaubensbotschaft. Die Werbung nutzt ihn als Signalwort, einige wollen ihn wissenschaftlich begreifbar machen. Kurzum, ohne den Aspekt der Nachhaltigkeit – und sei es nur als Wort – ist heutzutage kaum eine Diskussion zu führen oder eine Handlung zu erklären.

Dabei sind weder das Wort noch das Prinzip Nachhaltigkeit neu. Jeder Landwirt oder Kleingärtner weiß, dass die Ressourcen des Bodens nicht unerschöpflich sind und daher eine bedachte Fruchtfolge erfordern. Forstwirte, etwa im Odenwald, wissen seit jeher, dass für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt werden muss, wenn der Wald auch in Jahrzehnten noch Holz abgeben soll. Wer immer in der Geschichte der Menschheit Nahrungsmittel anbaute, dem war früher oder später klar: Wenn alle Nährstoffe aus dem Boden gesaugt werden, wächst dort nichts mehr.

Dass Nachhaltigkeit heute geradezu als Neuheit gehandelt wird, zeigt, wie sehr in den Metropolen und Foren, in denen die entsprechenden Diskussionen geführt werden, dieser natürliche Bezug in Vergessenheit geriet. Das mag man kritisieren, doch ändert es nichts daran, dass das Prinzip Nachhaltigkeit – auch dank der zumeist jungen Menschen, die für den Klimaschutz auf die Straße gehen – immer populärer wird. Schließlich geht es um die Zukunft nicht nur der Erde, sondern auch ihrer Bewohner – also um uns. Im Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen werden die Themen Umwelt und Klimawandel seit Monaten als die wichtigsten gesellschaftlichen Probleme genannt.

All dem möchte diese Zeitung in den kommenden Wochen Rechnung tragen und in einer Artikelserie ausführlich über die vielseitigen Aspekte des Themas Nachhaltigkeit informieren. Täglich wird diese Zeitung ab diesem Samstag bis Mitte Oktober gedruckt und online immer wieder Artikel zu dem Thema veröffentlichen und damit zum Diskutieren anregen und mitunter auch neue Impulse setzen.

Freuen Sie sich daher auf spannende Wochen zu einem Thema, das die Zukunft unseres Alltags und damit die Richtlinie unseres Handelns bestimmt. Wir wünschen eine aufschlussreiche und anregende Lektüre,

Ihre Redaktion!

