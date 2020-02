Nemzow-Platz vor russischer Botschaft in Prag eingeweiht

Prag.Die tschechische Hauptstadt hat ausgerechnet den Platz vor der russischen Botschaft nach dem ermordeten Kremlkritiker Boris Nemzow umbenannt. Der Prager Oberbürgermeister Zdenek Hrib enthüllte am Donnerstag gemeinsam mit der Tochter des ermordeten Kremlkritikers, Schanna Nemzowa, das Straßenschild. Der neue Name erinnere daran, dass Menschenrechte auch heute nicht selbstverständlich seien, erklärte der Politiker von der tschechischen Piratenpartei. Der Oppositionspolitiker und frühere Vizeministerpräsident Nemzow war am 27. Februar 2015 in Moskau in der Nähe des Kreml erschossen worden. „Ich habe mich entschlossen, nicht zu schweigen“, sagte seine Tochter. Die Benennung des Platzes nach Boris Nemzow sei wichtig für sie selbst und wichtig für Russland. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020