Netanjahu – ein Regierungschef auf Abruf

Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel.

Jerusalem.Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ringt um den Erhalt seiner Regierung. „In diesen empfindlichen Zeiten wäre es unnötig und falsch“, Wahlen abzuhalten, meinte er gestern in Jerusalem. Für Netanjahu käme die Vorverlegung zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Rund drei Viertel der Israelis sind unzufrieden darüber, dass der letzte Schlagabtausch, bei dem die Islamisten im Gazastreifen fast 500 Raketen und Mörsergranaten auf Israel abfeuerten, wieder ohne Entscheidung zu Ende ging.

Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hatte aus Zorn über die „Kapitulation vor dem Terror“ sein Amt abgegeben und damit die Regierungskrise ausgelöst. Im Gazastreifen feierte die Hamas den „Sieg über die Zionisten“. Ismail Hanijeh, Chef des Hamas-Politbüros, rühmte seine Kämpfer dafür, Lieberman zum Rücktritt gezwungen zu haben. Parallel demonstrierten aufgebrachte israelische Bürger in Aschdod, wenige Kilometer nördlich vom Gazastreifen, gegen den „feigen“ Regierungschef „Bibi“ Netanjahu, wie ihn der Volksmund nennt.

Netanjahus Popularität erlebt einen Sturzflug. Bei vorgezogenen Wahlen ginge es um ein Zeitfenster von drei bis sechs Monaten. Regulär würden die Wahlen im kommenden November stattfinden.

Lieberman, einst Schützling Netanjahus, will sich die aktuelle Stimmung im Volk zunutze machen, das sich ein massiveres Vorgehen Israels gegen die Hamas gewünscht hätte. Ohne Liebermans fünfköpfige Fraktion Israel Beteinu könnte die Koalition mit der knappen Mehrheit von 61 der 120 Sitze in der Knesset theoretisch weiter regieren, wäre da nicht Naftali Bennett, derzeit Bildungsminister und Chef der Siedlerpartei, der Lieberman beerben will.

Entweder er bekomme das prestigeträchtige Amt des Verteidigungsministers oder auch seine Partei werde der Koalition den Rücken kehren, droht Bennett. Aktuelle Umfragen geben Netanjahus Likud mit 29 Sitzen zwar noch immer einen klaren Vorsprung von elf Mandaten vor seinem stärksten Konkurrenten Jair Lapid von der Zukunftspartei. Gleichzeitig sitzen jedoch die beiden Nationalisten Lieberman und Bennett in den Startlöchern.

Politisches Ende absehbar

Doch auch wenn Netanjahu die kommende Wahl für sich entscheiden sollte, ist sein politisches Ende absehbar. Die Polizei empfiehlt rechtliche Verfahren gegen ihn. Er soll einen Zeitungsverleger und die Betreiber eines Online-Portals bestochen sowie Vertraute an staatlichen Geschäften verdienen lassen haben. Kaum anzunehmen, dass Netanjahu seinen 70. Geburtstag im Oktober 2019 noch als Israels mächtigster Politiker feiern wird.

