Netanjahu macht Rückzieher

Die israelische Regierung hatte Ende 2017 verkündet, bis zu 40 000 Menschen in afrikanische Drittländer abzuschieben – nach Medienberichten nach Uganda und Ruanda. Ein Grund war die Kritik von Anwohnern aus dem Süden Tel Avivs. Viele Migranten leben dort in ärmlichen Vierteln, es kommt immer wieder zu Spannungen mit israelischen Einwohnern. Je näher der Stichtag 1. April für die Zwangsvertreibung rückte, desto stärker regte sich der Protest dagegen. Tausende Migranten zogen vor die Knesset, das Parlament in Jerusalem. Einige Männer legten sich Ketten auf die nackten Oberkörper und simulierten einen Sklavenmarkt. El-Al-Piloten wollten den Transport der Menschen ins Ungewisse verweigern, und renommierte Autoren, darunter Amos Oz und David Grossman, appellierten an die Regierung, „moralisch, menschlich und mit Mitgefühl“ zu handeln. Menschenrechtsaktivisten kündigten an, die Leute bei sich zu Hause zu verstecken.

UNHCR zeigte sich gestern nach der Aufkündigung des Abkommens durch Israel weiter optimistisch. „UNHCR glaubt weiter an die Notwendigkeit eines Abkommens, bei dem alle Seiten gewinnen können: Israel, die internationale Gemeinschaft und Menschen, die Asyl brauchen“, sagte ein Sprecher. Man hoffe, Israel werde seine Entscheidung bald überdenken.

Netanjahu hatte als mögliche Aufnahmeländer für die Flüchtlinge Staaten wie Deutschland, Kanada und Italien genannt. Eine Anfrage, in Israel lebende Flüchtlinge „in Deutschland aufzunehmen“, sei dem Bundesministerium für Inneres „nicht bekannt“, hieß es in einer Stellungnahme. Netanjahu räumte später ein, Deutschland „nur als Beispiel für westliche Länder“ genannt zu haben. Auch das italienische Außenministerium bestritt, dass es ein derartiges Abkommen mit dem UNHCR gibt.

Menschenrechtler wütend

Laut UNHCR betrifft das nun stornierte Abkommen rund 39 000 Migranten. Israel stuft sie als illegale Einwanderer ein. Asylanträge werden nur im Ausnahmefall gebilligt.

Menschenrechtsorganisationen in Israel haben die Aufkündigung des Abkommens kritisiert. „Die Regierung Israels hat einmal mehr bewiesen, dass sie nicht den Interessen ihrer Bürger dient (...) und auch keinen moralischen, rechtlichen oder internationalen Verpflichtungen“, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Netanjahu betonte, man werde sich weiterhin darum bemühen, die „Eindringlinge“ aus dem Land zu bekommen. Abgeordneter Oren Chasan von der Likud, dem größten konservativen Parteienbündnis in Israel, kritisierte die „Kapitulation“ Netanjahus. „Ein bisschen öffentlicher Druck, und schon gibt diese ‘starke’ Regierung klein bei.“ (mit dpa)

