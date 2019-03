Netanjahu steht Anklage bevor

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu droht Anklage wegen Korruption. © dpa

Tel Aviv.Israels Generalstaatsanwalt, Avichai Mandelblit , will Anklage gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu wegen Korruptionsvorwürfen erheben. Dies berichteten israelische Medien gestern übereinstimmend. Nach juristischer Praxis in Israel muss zuvor jedoch noch eine Anhörung Netanjahus erfolgen. In einem Fall sprach Mandelblit sich demnach für eine Anklage wegen Bestechlichkeit aus, in zwei weiteren Fällen wegen Betrugs und Untreue.

Der Ministerpräsident wird verdächtigt, von befreundeten Milliardären teure Geschenke angenommen zu haben. Netanjahu wird zudem vorgeworfen, als Kommunikationsminister dem Telekom-Riesen Bezeq rechtliche Vergünstigungen gewährt haben. Im Austausch dagegen soll das zum Konzern gehörende Medium „Walla“ positiv über ihn berichtet haben. Außerdem soll er einem kritischen Zeitungsverleger angeboten haben, im Gegenzug für positive Berichterstattung dessen Konkurrenzblatt zu schwächen.

Nach juristischer Praxis in Israel muss, bevor es zu einem Prozess kommt, noch eine Anhörung Netanjahus erfolgen. Wann die Anhörung stattfinden soll, war zunächst unklar. Bis zu einer endgültigen Entscheidung über eine Anklage kann noch bis zu einem Jahr vergehen. Es wäre das erste Mal in Israels Geschichte, dass gegen einen amtierenden Regierungschef Anklage erhoben wird.

Eigenen Rücktritt abgelehnt

Israels Oppositionsführerin Shelly Jachimowich forderte angesichts der drohenden Korruptionsanklage Netanjahus Rücktritt. Dieser hatte einen Rücktritt im Fall einer Anklage bereits ausgeschlossen. Am 9. April finden in Israel Parlamentswahlen statt. Netanjahu will erneut Ministerpräsident werden. Er nannte die Vorwürfe gestern „lächerlich“ und sprach von einem Versuch, seine politische Karriere zu zerstören. Die Vorwürfe gegen ihn würden „bald wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen“. dpa

