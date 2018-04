Netanjahu trifft US-Außenminister Pompeo

Anzeige

Jerusalem (dpa) - Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will mit dem neuen US-Außenminister Mike Pompeo über das künftige Vorgehen gegenüber dem Iran sprechen. Die beiden Politiker trafen am Sonntag im Verteidigungsministerium in Tel Aviv zusammmen.

Zuvor sagte Netanjahu während der wöchentlichen Kabinettssitzung, er wolle «mit ihm über die Entwicklungen in der Region, die wachsende iranische Aggression und natürlich das Atomabkommen mit dem Iran sprechen, über das es bald eine Entscheidung geben wird».

Netanjahu nannte Pompeo, der als Teil einer Nahostreise nach Israel kommt, einen «echten Freund Israels». Die Beziehungen beider Länder seien «stärker denn je». Er dankte erneut dem US-Präsidenten Donald Trump für dessen Entscheidung, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Der Schritt, der bei den Palästinensern großen Zorn ausgelöst hat, ist am 14. Mai geplant. Pompeo hatte zuvor in Saudi-Arabien das Atomabkommen mit dem Iran erneut in Frage gestellt.