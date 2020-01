Netanjahu wegen Korruption angeklagt

Israels rechtskonservativer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist wegen Korruption in drei Fällen angeklagt. Die Anklageschrift sei beim Bezirksgericht in Jerusalem eingereicht worden, teilte das Justizministerium am Dienstag mit. Es geht dabei um den Vorwurf von Untreue, Betrug und Bestechlichkeit. Es ist das erste Mal in der Geschichte Israels, dass ein amtierender Ministerpräsident angeklagt ist. Netanjahu hatte zuvor seinen Antrag auf Immunität vor Strafverfolgung wieder zurückgezogen. In einer entsprechenden Mitteilung auf seiner Facebook-Seite warf er seinen politischen Gegnern ein „schmutziges Spiel“ vor und betonte, er werde alle Korruptionsvorwürfe widerlegen. Amir Fuchs vom Israelischen Demokratie-Institut geht nicht von einem Prozessbeginn vor der Parlamentswahl am 2. März aus. Dies könne „noch Monate dauern“, sagte Fuchs. Netanjahu strebt trotz der Anklage eine Wiederwahl als Ministerpräsident an. Bei den Vorwürfen gegen Netanjahu geht es um den Verdacht der Beeinflussung von Medien, angeblich krumme Deals mit Unternehmen und Luxusgeschenke befreundeter Geschäftsleute im Gegenzug für politische Gefälligkeiten. Sollte er wegen Bestechlichkeit verurteilt werden, drohen Netanjahu bis zu zehn Jahre Haft. Im Falle einer Verurteilung wegen Betrugs und Untreue wäre die Höchststrafe drei Jahre Gefängnis. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020