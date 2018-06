Netanjahus Werbetour

Anzeige

Berlin.Die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel waren zuletzt ziemlich angespannt. Die beiderseitigen Regierungskonsultationen ruhen, seitdem sie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Anfang vergangenen Jahres offensichtlich aus Verärgerung über die israelische Siedlungspolitik abgesagt hatte. Misstöne gibt es von „A“ wie Atomabkommen mit dem Iran über „J“ wie Jerusalem bis „Z“ wie Zweistaatenlösung. Nachdem sich US-Präsident Donald Trump in wichtigen Fragen auf die Seite Israels gestellt hat, hofft Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auch auf Unterstützung in Europa.

Was ist Netanjahus wichtigstes Anliegen bei Merkel?

Er will einen Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Er sieht seine Chancen verbessert, nachdem US-Präsident Donald Trump vor Kurzem den Ausstieg der USA aus dem Abkommen verkündet hatte. Netanjahu gilt als schärfster Kritiker der Vereinbarung. Die EU, darunter auch Deutschland, will das Abkommen dagegen retten. Netanjahu reist deshalb im Anschluss an seinen Kurzbesuch bei Merkel nach Paris und London weiter, um auch dort für den Ausstieg zu werben. Netanjahu hatte dem Iran vor Kurzem noch medienwirksam vorgeworfen, trotz des Abkommens umfangreiche Forschungen zum Bau einer Atombombe heimlich aufbewahrt zu haben.

Welche Gefahr sieht Netanjahu noch?

Ein weiterer Punkt, den Netanjahu ändern will, ist die Militärpräsenz des Irans im Nachbarland Syrien, die Teheran während des Bürgerkrieges noch ausgebaut hat. Israel sieht darin eine massive Bedrohung und will dies keineswegs hinnehmen. Trump hatte sich auch hier auf die Seite Israels gestellt.