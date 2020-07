Neuanfang mit vielen alten Bekannten

Paris.Der Neuanfang des Emmanuel Macron beginnt mit vielen bekannten Gesichtern. Als am Montagabend nach dem Rücktritt von Frankreichs alter Regierung die Besetzung des künftigen Kabinetts bekannt wurde, handelte es sich weder um eine radikale Verkleinerung, von der im Vorfeld die Rede gewesen war, noch um zahlreiche Wechsel der Namen und Posten.

Wechsel im Innenministerium

Dass er auf eine echte politische Öffnung nach links oder hin zu den Grünen, die nach deren jüngsten Erfolgen bei den Kommunalwahlen teils erwartet worden war, verzichten würde, ließ bereits die Wahl des Konservativen Jean Castex zum Premierminister vermuten. Ihn hatte Macron am Freitag ernannt. Und war die Geschlechtergleichheit, die der Präsident versprochen hatte, auf dem Papier gewahrt, so bleiben die wichtigsten Posten überwiegend in der Hand von Männern. In ihren Ämtern bestätigt wurden Außenminister Jean-Yves Le Drian, Gesundheitsminister Olivier Véran, Bildungsminister Jean-Michel Blanquer, Verteidigungsministerin Florence Parly sowie Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire, der zusätzlich noch für die „Wiederbelebung der Wirtschaft“ infolge der Corona-Krise zuständig sein wird. Umweltministerin wird die ehemalige Staatsministerin und Grünen-Politikerin Barbara Pompili, die heute der Regierungspartei La République en Marche (LREM) angehört. Der bisherige Budgetminister Gérald Darmanin ersetzt Innenminister Christophe Castaner, dem die Polizisten mangelnde Unterstützung vorgeworfen hatten. Die ehemalige Ministerin für Jugend, Gesundheit und Sport sowie Solidarität unter dem konservativen Präsidenten Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot, die zuletzt Karriere als wortgewaltige TV-Moderatorin gemacht hatte, erhält das Kulturressort.

Anwalt übernimmt Justizressort

Die größte Überraschung ist die Ernennung des streitbaren Anwalts Nicolas Dupont-Moretti zum Justizminister. Er verteidigte so medienwirksame Fälle wie jenen von Abdelkader Merah, älterer Bruder des Terroristen Mohamed Merah, der 2012 in Toulouse drei Soldaten, drei jüdische Kinder und einen Rabbiner getötet hatte. Außerdem war Dupont-Moretti Anwalt des Fußballstars Karim Benzema und gehörte zum internationalen Verteidigungsteam von Julian Assange. Dass Macron sich überwiegend auf Persönlichkeiten aus seinem Umkreis stützt, wirkt wie ein Widerspruch zu seinem Versprechen, sich nach der Corona-Krise „neu zu erfinden“. Seit eineinhalb Jahren steht er stark unter Druck: Auf die Proteste der „Gelbwesten“-Bewegung folgte der Widerstand gegen seine geplante Rentenreform, die momentan ausgesetzt ist, doch bald sollen die Verhandlungen mit den Gewerkschaften weitergehen.

Bei den Kommunalwahlen erlebte seine Partei ein Debakel, neben der fehlenden lokalen Verankerung war wohl die Unbeliebtheit des Präsidenten dafür verantwortlich. Der Lockdown stürzt das Land zudem in eine schwere wirtschaftliche Krise. Macron bleiben nur noch knapp zwei Jahre, um sich für die nächsten Präsidentschaftswahlen zu positionieren und an einer vorzeigbaren Bilanz zu arbeiten. Das erklärt, warum er auf bewährte Vertraute setzt – dem Versprechen eines Neuanfangs zum Trotz.

