Neue Allianzen im Süden

Stuttgart.Baden-Württemberg und Bayern wollen ihre Zusammenarbeit neu aufbauen. Die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU) planen dafür ihre erste gemeinsame Kabinettssitzung im Sommer. „Wo genau, müssen wir noch festlegen“, sagte Kretschmann. „Über Parteigrenzen hinweg arbeiten wir gut zusammen. Es geht gut mit dem Söder.“ Beide Politiker sind gegen eine Grundgesetzänderung, die dem Bund mehr Mitsprache in Bildungsfragen einräumen würde. „Da ziehen wir an einem Strang“, sagte Kretschmann. „Ich habe in ihm da einen großen Verbündeten bekommen, worüber ich sehr froh bin.“

Finanzstarke Bundesländer

Bildung ist eigentlich Ländersache. Für die Digitalisierung der Schulen sollen aber fünf Milliarden Euro vom Bund an die Länder fließen. Der Bundestag hatte einen Gesetzentwurf für eine Grundgesetzänderung beschlossen, welche die Länder im Bundesrat ablehnten. Sie fürchten, Kompetenzen an den Bund zu verlieren. Auch beim Länderfinanzausgleich haben der Südwesten und der Freistaat als Geberländer ähnliche Interessen, wie Kretschmann betonte: „Man neigt immer dazu, zu sagen: Diese Länder sind stark, die schröpfen wir unentwegt. Da muss man aufpassen. Wir müssen auch in der Lage sein, dass wir unsere Stärke auch behalten.“

Wichtig sei für beide Bundesländer, dass die Autoindustrie im globalen Wettbewerb zukunftsfähig bleibe. „Wir sind derzeit offenkundig hintendran“, warnte der Grünen-Politiker. dpa

