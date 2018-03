Neue Bundesregierung: Union mit klaren Verlusten

Anzeige

Dieser errechneten Projektion liegen Erkenntnisse über die langfristige, sozial-strukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundes-tagswahl unter „normalen“ Bedingungen, d. h. ohne die Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung. Neben strukturellen Faktoren werden zudem taktisches Verhalten sowie die fehlende Bekenntnisbereitschaft von Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums berücksichtigt.

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, hätten Union und AfD Verluste, SPD und FDP könnten zulegen, Linke und Grüne blieben unverändert. Nach der Politba-rometer-Projektion würde die CDU/CSU 32% (-1) und die SPD 19% (+2) errei-chen. Die AfD läge bei 13% (-1), die FDP bei 9% (+1) und die Linke bei 11% (+/-0), die Grünen kämen auf 12% (+/-0) und die sonstigen Parteien zusammen auf 4% (-1). Mehrheiten gäbe es so wie bisher praktisch nur für Schwarz-Rot oder für eine Jamaika-Koalition.

Bundesregierung: Bewertung, Erwartungen, Zusammenarbeit und Bestand

Der Start der dritten großen Koalition in der Ära Merkel hat an den generellen Zustimmungswerten zu Schwarz-Rot praktisch nichts geändert: Dass es im Bund jetzt wieder eine Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD gibt, finden 45% der Deutschen gut, darunter in den politischen Lagern 71% der CDU/CSU- und 58% der SPD-Anhänger, aber nur 9% der AfD-, 25% der FDP-, 23% der Linke- und 41% der Grünen-Anhänger. Insgesamt 38% aller Befragten finden es schlecht, dass wieder eine große Koalition regiert, weiteren 15% ist das egal. Vor drei Wochen – also vor dem Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheides – hatten es 47% positiv und 34% negativ (egal: 17%) bewertet, wenn es zu einer großen Koalition kommen würde.

Was die Problemlösungskompetenz der neuen Bundesregierung betrifft, fallen die Meinungen diametral auseinander: Dass das Kabinett aus CDU, CSU und SPD einen „wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme in Deutschland“ leisten wird, glauben 48% der Befragten, ebenfalls 48% aller Wahlberechtigten zweifeln daran, im Detail 24% der CDU/CSU-, 29% der SPD-, 89% der AfD-, 63% der FDP-, 68% der Linke- und 52% der Grünen-Anhänger. Vor gut vier bzw. gut acht Jahren waren die Erwartungshaltungen übrigens ganz ähnlich: Kurz vor dem Start der letzten großen Koalition Ende 2013 sowie bei Schwarz-Gelb im Oktober 2009 war ebenfalls rund die Hälfte der Deutschen skeptisch, dass die Regierung einen wichtigen Beitrag zur Problemlösung leisten würde.

Ähnlich ambivalent wie bei ihrer Einschätzung zum zukünftigen Regierungshandeln äußern sich die Deutschen beim Thema Koalitionsklima: 50% aller Befragten glauben, dass CDU, CSU und SPD „in den nächsten Jahren eher gut zusammenarbeiten“ werden, 44% erwarten das Gegenteil, darunter mit 69% bzw. 65% besonders viele AfD- und FDP-Anhänger. Anfang Januar 2014, also kurz nach dem Beginn der letzten großen Koalition, waren 54% der Deutschen bezüglich einer guten Zusammenarbeit optimistisch und 37% pessimistisch.

Die Zweifel, dass die Große Koalition vor Ablauf der Legislaturperiode zerbricht, sind eher gering und in gleichem Umfang ausgeprägt wie kurz nach dem Start der letzten Bundesregierung vor vier Jahren: Jetzt erwarten 70% der Deutschen, dass Schwarz-Rot in dieser Konstellation bis 2021, also eine volle Legislaturperiode, Bestand haben wird, 26% rechnen mit einem vorzeitigen Bruch. Im Februar 2014 – die letzte große Koalition war damals wenige Wochen im Amt – hatten ebenfalls 26% mit einem vorzeitigen Aus gerechnet.

(Quelle: Forschungsgruppe Wahlen)