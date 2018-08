Neue Buslinien bis zum Stadtrand

Anzeige

Das ist nur ein Teil der Verkehrswende, die Mannheims erster Bürgermeister Christian Specht mit Hilfe des Bundes einleiten will. „Wir wollen den Individualverkehr nicht verteufeln“, sagte Specht. Doch die wachsende Mobilität ist ein Problem. Allein 110 000 Pendler kommen täglich in die Quadratestadt. Mit deutlichen Preissenkungen für die Nahverkehrstickets, neuen Buslinien bis zu den Toren der Unternehmen am Stadtrand und einer engeren Taktung der Fahrten sollen die Bürger in Busse und Bahnen gelockt werden. 28,37 Millionen Euro kosten alle Mannheimer Maßnahmen zusammen.

Bonn: Die ehemalige deutsche Hauptstadt führt das sogenannte Wiener Modell für den Nahverkehr ein. Ein Jahresticket gibt es dann für einen Euro am Tag, also 365 Euro jährlich. Dazu fahren Busse und Bahnen bald häufiger, und neue Linien ergänzen das Netz. 39,37 Millionen Euro gibt dafür der Bund.

Essen: Die Ruhrmetropole lockt die Bürger mit Preissenkungen und Prämien zum Umstieg in Busse und Bahnen. Außerdem will Oberbürgermeister Thomas Kufen das im Ruhrgebiet notorisch schlechte Radwegenetz ausbauen. Heute ist jeder Zweite in Essen mit dem Auto unterwegs, nur jeder Zwanzigste mit dem Rad. „Pedelecs und E-Bikes sind heute schon Möglichkeiten, schwitzfrei ans Ziel zu kommen“, wirbt Kufen für die Zweiräder. Bald soll sich der Verkehr gleichmäßig auf Autos, Radfahrer, Fußgänger und Busse verteilen. „Das ist etwas, das andere Städte im Ruhrgebiet nachahmen können“, hofft das Stadtoberhaupt. Dafür gibt es 21,22 Millionen Euro.

Herrenberg: Die Stadt im Regierungsbezirk Stuttgart hat mit gut 31 000 Einwohnern ganz andere Sorgen. Hier stehen enge Straßen und die Lärmbelastung im Vordergrund. Mit Hilfe des Autozulieferers Bosch will die Stadt nun das Fahrverhalten der Bürger messen und herausfinden, wann und bei welcher Geschwindigkeit der Verkehr am besten fließt und am wenigsten Schadstoffe verursacht. „Weniger Stop-and-Go, weniger Emissionen und mehr Lebensqualität“, fasst der erste Bürgermeister Tobias Meigel die Ziele zusammen. Herrenberg bekommt dafür 4,52 Millionen Euro.

Reutlingen: Die Stadt Reutlingen nahe Tübingen verfolgt dagegen den Plan, Dieselfahrer dazu zu bringen, ihren Wagen stehen zu lassen. „Statt der blauen Plakette erhalten Fahrer von Dieselfahrzeugen schlechter Euro VI das blaue Umweltpaket“, hieß es bei der Stadtverwaltung. „Bedingung: Die Halter müssen ihren Fahrzeugschein beim Ordnungsamt abgeben und verzichten somit freiwillig auf die Benutzung ihrer Fahrzeuge zunächst auf die Dauer von einem Jahr.“ Dafür solle es ein kostenloses Jahres-Abo für den Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau geben. Der Bund gibt dafür 19,22 Millionen Euro.

Weitere Maßnahmen erforderlich

Somit sind 112,7 Millionen Euro verplant, der Rest bleibt im Fördertopf. Mitte kommenden Jahres sollen die ersten Ergebnisse vorliegen. Scheuer hofft, dass andere Kommunen erfolgreiche Projekte übernehmen, auch ohne Förderung. Einen völlig kostenlosen Nahverkehr kann sich der Minister kaum vorstellen. „Da reden wir über zwölf Milliarden Euro“, sagt der CSU-Politiker.

Das Modellvorhaben ist Teil des Bundesprogramms für saubere Luft, mit dem Fahrverbote vermieden werden sollen. Doch weder die Umweltministerin noch die Mehrzahl der beteiligten Bürgermeister glauben, dass die nun eingeleiteten Maßnahmen reichen. Schulze forderte erneut eine technische Nachrüstung alter Dieselmodelle. Scheuer lehnt dies ab. Ende September will Kanzlerin Angela Merkel entscheiden, wie mit den zu schmutzigen Automodellen umgegangen wird. Der Zeitdruck dafür ist enorm, in 65 Städten werden die Grenzwerte für Stickoxide überschritten – Dieselfahrern drohen Fahrverbote. (mit dpa)

