Neue Gesetze legen der Opposition Steine in den Weg

Wenn es Ende Dezember wird in Russland, reagieren Behörden, Abgeordnete, Sicherheitsstrukturen so, als hätten sie sich alle plötzlich des Sprichwortes besonnen: „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“. In großer Eile werden Gesetze beschlossen, Urteile gefällt, neue Verfahren eingeleitet. Im gerade ausgelaufenen Jahr fielen die Eile – und die Härte – besonders groß aus. Im Blick: die Duma-Wahl in diesem Jahr.

„Irrer Drucker“ nannten manche russische Journalisten das russische Parlament, nachdem dieses noch kurz vor dem Jahresende ein repressives Gesetz nach dem anderen verabschiedet hat. Vor allem die Verschärfung des sogenannten Agentengesetzes macht das Leben der Opposition schwer. Bereits seit 2012 müssen sich Nichtregierungsorganisationen und Medien, die finanzielle Unterstützung aus dem Ausland bekommen, als „ausländischer Agent“ registrieren, jede Kommunikation mit diesem Zusatz markieren und besondere Rechenschaft vor dem Staat ablegen.

Nun sollen auch Organisationen und Menschen, die auch nur ideell Unterstützung aus dem Ausland bekommen, zu „Agenten“ werden. Medien müssen ebenfalls darauf verweisen, wenn sie über die Organisationen oder Menschen schreiben. Die Auslegung des Gesetzes öffne staatlicher Willkür alle Türen, sagen Beobachter.

Das Gesetz könnte leicht auch die Unterstützer von Alexej Nawalny treffen. Seine Anti-Korruptionsstiftung ist bereits als „ausländischer Agent“ registriert.

Nawalnys Methode des „Klugen Wählens“, mit der er dazu aufruft, für bestimmte Kandidaten zu stimmen, nur nicht für solche der Regierungspartei, gilt als Instrument ausländischer Einmischung, ebenso seine Seminare für Wahlbeobachter oder Politik-Kurse. Auch jegliche kritische Publikationen über Politiker von „Einiges Russland“, selbst in sozialen Medien, werden als Agententätigkeit gewertet. In den Augen der Behörden muss zudem klar sein, wer „Kandidaten-Agent“ und wer „Kandidat, verbunden mit einem ausländischen Agenten“ sei.

Auch das Versammlungsrecht ist eingeschränkt worden. „Es sind überall Minen“, sagt Grigori Melkonjanz, der Vorsitzende der Wahlbeobachtungsorganisation „Golos“ (Stimme). Die neuen Gesetze geben vor, das Land vor angeblicher Einmischung aus dem Ausland zu schützen. „Wir werden dieser Einmischung effektiv entgegenwirken, wenn die überwiegende Mehrheit unserer Bürger versteht, dass es Einmischung ist“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin im Dezember. „Bei der Wahl muss alles reibungslos ablaufen, ohne jeglichen Lärm“, zitiert das russischsprachige Online-Portal Meduza einen Mitarbeiter der Duma. ina

