Neue grüne Köche und rote Kellner

Berlin.Bevor er mit ihm eine Koalition schloss, sagte Sozialdemokrat Gerhard Schröder im Jahr 1998 zum Grünen Joschka Fischer: „Es muss klar sein: Der Größere ist der Koch, der Kleinere ist der Kellner.“ Dieses Verhältnis ist gerade dabei, sich zu verändern – und sogar umzudrehen. Die SPD befindet sich seit Sonntag in einer echten Existenzkrise. Die Grünen hingegen treibt es nach oben. Nicht immer. Aber immer öfter.

In Baden-Württemberg liegen sie schon lange weit vor den Sozialdemokraten, stellen sogar den Ministerpräsidenten. Jetzt hat die Ökopartei die SPD auch in Bayern regelrecht deklassiert. In beiden Südländern sind die Sozialdemokraten mit elf beziehungsweise neun Prozent praktisch marginalisiert. In den jüngsten Umfragen haben die Grünen die SPD auch in Berlin überholt, in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein liegen sie fast gleichauf. In Hamburg und Bremen sind sie mächtig im Kommen.

Ob er Mitleid mit der SPD habe, wurde Grünen-Chef Robert Habeck gestern gefragt. Seine Antwort: „Nein. Wenn eine Partei einem leid tut, ist das eine Beerdigung erster Güte.“ Tot ist die SPD noch nicht, aber sie arbeitet daran. Der Auftritt der Vorsitzenden Andrea Nahles gestern wirkte kraft- und ideenlos wie lange nicht mehr. Man müsse bei der Erneuerung jetzt noch mehr Tempo machen, sagte sie. Und sich ansonsten voll auf die Hessen-Wahl in zwei Wochen konzentrieren. „Wir verschwenden jetzt nicht unsere Zeit.“ Keine Debatte über möglicherweise falsche Inhalte, schlechte Kommunikation oder gar Personen.

Ausstiegsdrohungen nehmen zu

Erst Anfang November soll es bei einer Vorstandsklausur eine genauere Analyse geben. Dafür gab es bei den Sozialdemokraten sofort umso heftigere Angriffe auf den Regierungspartner, vor allem die CSU. Die Groko-Kritiker sehen sich bestätigt, die Drohungen, aus der Regierung auszusteigen, nehmen zu. „Entweder wir versuchen noch ein weiteres Mal, die Koalitionspartner zur Vernunft zu bringen. Oder wir gehen“, sagte Juso-Chef Kevin Kühnert.

Parteivize Ralf Stegner formulierte ganz ähnlich: Wenn sich die Zusammenarbeit in der Groko nicht ändere, „wird sie nicht Bestand haben“. Nahles gab gestern so etwas wie eine Frist vor: Der Fortbestand des Regierungsbündnisses werde sich „in den nächsten Monaten“ entscheiden. Die Uhr tickt also.

Die Grünen haben das Problem, mit überbordenden Erwartungen zurechtkommen zu müssen. Denn trotz des Sensationsergebnisses in Bayern wird die Partei zum Mitregieren nicht gebraucht. Wie schon im Bund, weil dort die Jamaika-Verhandlungen scheiterten. Habeck will es mit Zuwächsen bei Wahlen nicht belassen, er will regieren. Aufgabe sei es , die Partei „ins Zentrum der Politik zu rücken und nicht mehr nur Projektpartei zu sein“, sagte er.

