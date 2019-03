Neue Position zu Internet-Plattformen

Die Nutzer von Internet-Plattformen sollen vor umstrittenen Filtern etwa beim Hochladen eines Videos bewahrt werden. Aus der CDU kam der Vorstoß, den Einsatz der umstrittenen Uploadfilter durch die nationale Umsetzung der europäischen Urheberrechtsreform zu verhindern. So sieht es eine von Generalsekretär Paul Ziemiak initiierte Einigung der Rechts- und Digitalpolitiker der Partei vor. Die SPD forderte ebenso wie die Grünen und die FDP eine europäische Lösung.

Die CDU will nun, dass die Plattformen für geschützte Werke stattdessen in der Regel Lizenzen erwerben. Im Übrigen gelte eine gesetzlich verpflichtende Pauschallizenz. Damit habe jeder Urheber die Möglichkeit, für sein Werk eine Vergütung zu bekommen. Der JU-Vorsitzende Kuban sagte, die Wunschlösung sei eine europäische Lösung, doch der Kompromissvorschlag sei begrüßenswert, bevor es am Ende gar keine Lösung gebe.

FDP-Chef Christian Lindner warf der großen Koalition hier einen „Zickzackkurs“ vor. SPD-Fraktionsvize Sören Bartol betonte: „Die SPD hatte im Europäischen Parlament bereits im Sommer vorgeschlagen, den Grundsatz ,Bezahlen statt blocken’ in der Urheberrechtsreform zu verankern.“ Auch Justizministerin Katarina Barley (SPD) habe sich dafür stark gemacht. Dies sei von der Union im Europaparlament abgelehnt worden. dpa

