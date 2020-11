Neue Proteste gegen Polizeigewalt

Paris.Mehr als einhunderttausend Menschen haben am Wochenende in Frankreich ihrem Unmut über Polizeigewalt und ein geplantes Sicherheitsgesetz Ausdruck verliehen. Wie das Innenministerium mitteilte, waren am Samstag landesweit 133 000 Menschen auf die Straße gegangen. Allein in Paris beteiligten sich demnach 46 000 Demonstrierende an den Protesten. Die Veranstalter sprachen von insgesamt 500 000 Demonstranten und 200 000 in der Hauptstadt. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Bilder der Demonstrationen zeigen brennende Autos, von Tränengas und Rauch verhangene Straßen und körperliche Auseinandersetzungen.

Wie viele Demonstranten verletzt wurden, war zunächst unklar. Laut Innenministerium erlitten 98 Sicherheitskräfte bei den Krawallen Verletzungen. Im Rahmen der Demonstrationen wurden 81 Menschen festgenommen.

Umstrittenes Sicherheitsgesetz

Die Proteste folgen auf eine Woche, die von Diskussionen über Polizeigewalt geprägt war. Am Montagabend zeigten Videos einen brutalen Polizeieinsatz auf der Pariser Place de la République. Migranten, die dort ihre Zelte aufgebaut hatten, wurden von der Polizei teils aggressiv vom Platz vertrieben. Am Donnerstag sorgte dann das Video eines weiteren Polizeieinsatzes für Empörung. Zu sehen war darin, wie ein schwarzer Musikproduzent von Polizisten angegriffen wird. Die Fälle heizten die scharfe Kritik an einem geplanten Sicherheitsgesetz an. Frankreichs Regierung will die Polizei mit dem Gesetz besser schützen. Besonders umstritten ist ein Artikel, der Videoaufnahmen von Polizeieinsätzen einschränken soll. dpa

