Neue Sperrklausel schließt kleine Parteien aus

In der Realität führte aber auch die jetzige Lösung zur Stärkung der größeren Fraktionen, weil nur zwei Abgeordnete auf den hinteren Bänken blieben, die anderen schlossen sich größeren politischen Familien an. So konnte die Piratin Julia Reda aus der Mitte der europäischen Grünen heraus die Datenschutz-Grundverordnung mitgestalten, Ulrike Müller von den Freien Wählern ging zu den Liberalen. Sie bezeichnete das Argument, „man wolle einer Zersplitterung des EU-Parlaments vorbeugen,“ als „scheinheilig“.

Gericht könnte Regelung stoppen

Doch ob die Neuregelung wirklich greift, ist offen. Für die nächste Europawahl (in Deutschland wird am 26. Mai 2019 abgestimmt) kann keine neue Hürde mehr eingeführt werden – das Wahlgesetz darf nicht ein Jahr vor einem Urnengang verändert werden. Zum zweiten müsste der Bundestag die EU-Einigung erst noch übernehmen – und spätestens dann ist fraglich, ob das Bundesverfassungsgericht mitspielt. In Brüssel kursiert ein Rechtsgutachten. Demzufolge dürfte die neue Vereinbarung zwar juristisch korrekt sein, das höchste deutsche Gericht könnte die Wahlrechtsreform allerdings erneut stoppen.

