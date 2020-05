Neue Studie mit Roche-Medikament startet

Basel/Mannheim.Im Kampf gegen die Corona-Pandemie geht der Schweizer Pharmakonzern Roche, der einen wichtigen Standort in Mannheim unterhält, einen neuen Weg. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag eine Studie an, in der die Wirksamkeit einer medikamentösen Behandlung für besonders schwer erkrankte Menschen untersucht werden soll. Das Besondere daran: Es handelt sich um eine Kombinationsstudie, die analysiert, welche Effekte es bringt, wenn man das Roche-Medikament Actemra/RoActemra zusammen mit dem Medikament Remdesivir der US-Pharmafirma Gilead verabreicht.

„Da in diesen beispiellosen Zeiten mehr Informationen über Covid-19 verfügbar werden, ist es wichtiger denn je, bei der Bekämpfung dieser Krankheit zusammenzuarbeiten“, sagte Levi Garraway, Leiter der globalen Produktentwicklung bei Roche, laut einer Mitteilung. „Basierend auf unseren derzeitigen Erkenntnissen glauben wir, dass die Kombination eines antiviralen Medikaments mit einem Immunmodulator möglicherweise ein wirksamer Ansatz zur Behandlung von Patienten mit schwereren Erkrankungen sein könnte.“

Studien: Schnellere Genesung

Das zur Behandlung von Ebola entwickelte Remdesivir ist einer der größten Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie. In Deutschland und den USA gibt es Ausnahmezulassungen dafür. Studien zufolge werden Patienten schneller wieder gesund, wenn sie das Medikament erhalten. Ob sich damit auch die Sterblichkeit verringern lässt, ist noch nicht nachgewiesen.

Die nun angekündigte Studie soll im Juni beginnen. Weltweit sollen rund 450 Patienten teilnehmen. Wann die Ergebnisse vorliegen werden, konnte ein Roche-Sprecher am Donnerstag nicht sagen. Das hänge davon ab, wann die erforderliche Teilnehmerzahl erreicht sei.

Sind die Ergebnisse der Untersuchung positiv, könnte es jedoch nicht mehr allzu lange dauern, bis die Medikamenten-Kombination zugelassen wird. Denn es handelt sich um eine sogenannte Phase-III-Studie, die dem Roche-Sprecher zufolge der letzte klinische Test vor der Zulassung eines Präparats ist.

Unabhängig davon läuft eine andere klinische Studie weiter: Seit Anfang April untersucht Roche die Wirksamkeit von Actemra/RoActemra bei alleiniger Einnahme. Mit dem Ergebnis der Untersuchung an 450 Patienten rechnet das Unternehmen im Sommer. Vorher könnten keine Angaben zu vorläufigen Erkenntnissen gemacht werden, erklärte der Unternehmenssprecher. Er betonte jedoch, dass die neue Kombinationsstudie nicht eine Reaktion auf negative Ergebnisse der zuvor begonnen Untersuchung sei.

In Mannheim verpackt

Actemra/RoActemra enthält den Wirkstoff Tocilizumab und ist eigentlich zur Behandlung rheumatoider Arthritis zugelassen. Doch es gibt Hinweise, dass es auch bei einer gefährlichen Überreaktion des Immunsystems helfen kann, wie sie bei Covid-19-Patienten vorkommen kann. Diese ist nach Lungenversagen die zweithäufigste Ursache für Corona-Sterbefälle. Das Roche-Medikament wird in Mannheim verpackt und von dort aus nach ganz Europa geliefert.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020