„Neue Stufe der Repression gegen Journalisten“

Moskau.Die Festnahme läuft ruhig und routiniert ab: Die Beamten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB nähern sich einem Mann in Anzug und Krawatte, drehen ihm die Arme nach hinten, legen Handschellen an. Die Kamera filmt einen Arbeitsausweis, der neben Schlüsseln und einem Ordner auf dem Asphalt liegt. „Iwan Safronow“ steht darauf.

Die Geheimdienstler drängen den Mann ins Auto, veröffentlichen das Video von der Festnahme eines der bekanntesten Militärexperten des Landes kurze Zeit später. Landesverrat wird ihm vorgeworfen, 20 Jahre Straflager drohen dem 30-Jährigen.

Russlands Journalisten sind entsetzt. „Absurd“, schreiben viele russische Medien in ihren Redaktionserklärungen dazu. Er ist nicht der erste Schlag gegen die gegängelte russische Presse. Aber er ist einer der härtesten, weil das ganze Verfahren intransparent ist.

Iwan Safronow hatte bis vor Kurzem als Journalist für die russische Wirtschaftszeitung „Wedomosti“ geschrieben – bis ein kremltreuer Chefredakteur dort die Leitung übernahm und viele Redakteure aus Protest gegen dessen Zensurpolitik das Blatt verließen. Zuvor war Safronow fast zehn Jahre bei „Kommersant“ tätig. Er war für die sogenannte „Oboronka“ zuständig, wie die Russen die Themen rund ums Militär nennen. Der Moskauer schrieb über den Brand im russischen Spezial-U-Boot „Loscharik“, Probleme des Flugzeugträgers „Admiral Kusnezow“, die Misswirtschaft im Rüstungskonzern Rostec. Heikle Themen, die das beinhalten, was schnell zum Verhängnis werden kann: Informationen und Kontakte zum Ausland. Er musste die Zeitung vor einem Jahr verlassen, weil er sich weigerte, seine Informanten zu nennen. Trotz Demonstrationsverboten wegen Corona – selbst Einzelprotest wird jetzt bestraft – stellen sich nun quer durchs Land Journalisten vor FSB-Gebäude und fordern Erklärungen von den Behörden. Polizisten nehmen sie nach und nach fest.

Öffentliche Solidarität hatte bereits einen anderen Iwan vor Gefängnisstrafe bewahrt. Dem Moskauer Journalisten Iwan Golunow, der über die mafiösen Strukturen in Russlands Bestattungsbranche recherchierte, wurden im vergangenen Jahr Drogen untergeschoben. Nach tagelangen Protesten wurden die Vorwürfe gegen ihn fallengelassen. Die Staatsgeheimnis-Einstufung macht den Fall „Iwan Safronow“ aber schwerer. Die Justiz wirft ihm vor, 2012 vom tschechischen Geheimdienst angeworben worden zu sein und diesem 2017 geheime Informationen übermittelt zu haben, die russische Waffenlieferungen beträfen. Was genau gegen den 30-Jährigen vorliegt, ist nicht bekannt, da alles, was rund um den Vorwurf Landesverrat geschieht, als „geheim“ eingestuft wird. Auch Gerichtsverhandlungen laufen hinter verschlossenen Türen ab.

Mysteriöser Unfall

„Es ist eine neue Stufe der Repression gegen Journalisten“, sagt der russische Geheimdienst-Experte Andrej Soldatow. Im Kreml beeilte man sich zu sagen, die Festnahme habe nichts mit der journalistischen Arbeit Safronows zu tun.

Safronows Vater, auch er hieß Iwan, war ebenfalls für „Kommersant“ als Militärjournalist tätig. 2007 war er unter mysteriösen Umständen aus einem Fenster gestürzt.

