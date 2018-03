Neue Warnstreiks wahrscheinlich

Anzeige

Wie begründen die Gewerkschaften ihre Forderungen?

„Wir hatten noch nie so günstige Rahmenbedingungen wie 2018, und wir hatten noch nie eine so angezogene Wettbewerbssituation in der Konkurrenz um qualifizierte Fachkräfte und um Berufsnachwuchs“, sagt ver.di-Chef Frank Bsirske. „Jetzt sind wir dran im Wettbewerb um die besten Köpfe auch für den öffentlichen Dienst“,sagt dbb-Chef Ulrich Silberbach.

Wie argumentieren die Arbeitgeber?

Der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Thomas Böhle, sagt: „Wir haben nach wie vor eine massive Verschuldung, 141 Milliarden. Wir haben einen Investitionsrückstau von 126 Milliarden Euro.“ Die Schere zwischen reichen und armen Kommunen gehe auseinander. Ein Mindestbetrag würde also dazu führen, dass Kommunen Dienstleistungen dann outsourcen müssten.

Wie lange dauern die Verhandlungen noch?

Bis April. Nach dem Auftakt und einer zweiten Runde am 12. und 13. März ist die Abschlussrunde vom 15. bis zum 16./17. April vorgesehen, dann mit einem neuen Innenminister Horst Seehofer (CSU) als Verhandlungsführer des Bundes, wenn es zur Neuauflage der großen Koalition aus CDU, CSU und SPD in Berlin kommen sollte.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.02.2018