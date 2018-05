Neuer Separatist an der Macht

Anzeige

Die katalanischen Separatisten, deren oberster Repräsentant Torra nun ist, kennen die Rechtslage seit langem. Sie wissen, dass die spanische Verfassung, die auch die ihre ist, die unauflösliche Einheit der Nation festschreibt, und sie wissen, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker kein Freibrief zur Staatsgründung ist, es sei denn, eine Volksgruppe werde vom Rest eines Landes systematisch unterdrückt, was hier nicht der Fall ist.

Den Unabhängigkeitsbefürwortern bleibt nur der Ausweg der Revolution. An der arbeiten die katalanischen Separatisten seit Jahren. Ebenso lange versuchen die spanische Politik und Justiz, den Umsturz zu verhindern. Für alle Revolutionäre gilt, dass sie sich gegen geltendes Recht stellen, das sie als unfair empfinden. Um die bestehenden Verhältnisse auf den Kopf zu stellen, um altes gegen neues Recht auszutauschen, müssen sie die Macht an sich reißen. Doch was die Machtfrage angeht, verschätzen sich die katalanischen Separatisten seit langem. Sie glauben, dass es reicht, gerade mal die Hälfte der Bevölkerung in Katalonien hinter sich zu haben.

Sie sind von ihren regelmäßigen Massenaufmärschen und den stets knappen parlamentarischen Mehrheiten selbst so berauscht, dass sie glauben, die revolutionäre Macht schon in Händen zu halten. Auch ihr Scheitern im Oktober vergangenen Jahres hat sie nicht eines Besseren belehrt. Sie glauben, immer mit Vollgas weiterfahren zu können, während ihr Wagen seit langem in einer Sanddüne festhängt. Vorerst wird Spanien mit der katalanischen Unruhe weiterleben müssen. Das ist eine schlechte Nachricht für Europa, für ganz Spanien und vor allem für Katalonien selbst. Eine Regionalregierung, die sich nicht um die Verbesserung der Lebensbedingungen kümmert, sondern ihren separatistischen Träumen nachhängt, betreibt am Ende die Verschlechterung der Lebensbedingungen.

Wirtschaftliche Stärke

Auf Katalonien wartet kein rauschender Zusammenbruch, dafür ist die Region wirtschaftlich zu stark. Katalonien steht am Anfang eines schleichenden Gewichtsverlustes. Das sollte Quim Torra, den neuen Ministerpräsidenten, umtreiben. Er hat aber ganz andere Sorgen: die eines Revolutionärs, der über das goldene Morgen das graue Heute vergisst.

