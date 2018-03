Neuer Stil in Sicht

Anzeige

Inhaltlich ist das meiste durch den Koalitionsvertrag vorgeprägt, aber vielleicht sorgt der neue Altersdurchschnitt ja für etwas kritischere Debatten über eine Rentenpolitik, die zu Lasten der jüngeren Generation geht. Für mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Für eine realistischere Integrationspolitik. Für größere Bildungsanstrengungen. Ganz sicher kann man erwarten, dass die Jungen einen neuen Stil prägen. Weniger Zampano, mehr Teamarbeit. Mehr Kommunikation auch mit dem Volk und größere Offenheit gegenüber den sachlichen Argumenten der anderen. Weniger Ideologie, mehr Pragmatismus. Es ist die Aufgabe der Kanzlerin und ihres neuen Kanzleramtschefs Helge Braun, die Arbeitsweisen in der Regierung so zu verändern, dass dieser neue Stil sich entfalten und auch nach außen sichtbar gemacht werden kann.

Warum dauern Kabinettssitzungen nur 35 Minuten? Wo wird denn mal gemeinsam diskutiert und nachgedacht, vielleicht sogar mit offenem Ausgang? Warum stellen sich die Minister und die Kanzlerin nicht öfter ohne Vorsortierung den Fragen der Bürger, warum immer nur im Wahlkampf im Fernsehen? Das Parlament verlangt ja auch nach mehr offenen Aussprachen, weswegen es künftig nicht nur direkte Fragestunden mit Ministern, sondern auch mit der Kanzlerin gibt.

Auch Angela Merkel selbst, neben Peter Altmaier und Ursula von der Leyen die einzige langjährige Konstante in diesem Kabinett, hat bezüglich ihrer Kommunikationskultur Nachholbedarf. Sie hat ihren Kurs in der Flüchtlingsfrage nicht erklärt, jedenfalls nicht denen, die sich damit schwer tun. Sie ist Konfliktthemen ausgewichen und hat die Wahlkämpfe regelrecht entpolitisiert. Sie hat sich als einzigen Gast in Talkrunden einladen lassen und offenbar geglaubt, man könne mit gesteuerten „Dialogveranstaltungen“ zum „guten Leben“ erfahren, was die Menschen denken und wie sie leben. Auch Angela Merkel muss ihren Stil verändern. Sonst sieht sie in diesem neuen Kabinett sehr schnell alt aus.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.03.2018