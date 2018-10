Neues Baukindergeld schwer gefragt

Berlin.Die große Koalition sorgt für viel Verdruss – aber das von ihr geschaffene Baukindergeld erfreut sich großer Beliebtheit. Im ersten Monat gab es bereits 24 399 Förderanträge von Familien und Alleinerziehenden. Das geht aus Zahlen der zuständigen KfW-Bank hervor. Damit sind von drei Milliarden Euro, die pro Jahr zur Verfügung stehen, bereits 516 Millionen Euro beansprucht. Die Förderung, die Familien in Zeiten stark steigender Bau- und Immobilienpreise unter die Arme greifen soll, kann seit dem 18. September beantragt werden. Gehen die Anträge in gleichem Tempo weiter, reicht das Geld zwar in diesem Jahr aus. 2019 könnte der Topf aber nach sechs Monaten leer sein. Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen mit 5611 Anträgen, gefolgt von Baden-Württemberg (3197) und Bayern (3089). dpa (Bild: dpa)

