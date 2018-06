Neues Programm wegen Asylstreit

Anzeige

Der Asylstreit zwischen CDU und CSU lässt auch die Programmmacher beim Fernsehen nicht kalt: Die ARD-Talkssendung „Anne Will“ unterbricht ihre Sommerpause, weil Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag zu Gast sein wird, wie der für das Talkformat zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) gestern in Hamburg mitteilte. Welche weiteren Gäste neben Söder Moderatorin Anne Will im Studio in Berlin noch erwartet, soll heute veröffentlicht werden. Ebenfalls am Sonntag startet das ZDF-Politikmagazin „Berlin direkt“ seine Sommerinterviews. Erster Gast ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten befragt sie ab 19.10 Uhr. dpa