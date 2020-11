Neues System gefordert

Schweine warten in einem Stall auf ihre Schlachtung. © dpa

Bonn.Der Deutsche Tierschutzbund fordert einen Systemwechsel in der Schweinehaltung. Angesichts des Rückstaus von Schweinen in Mast- und Aufzuchtbetrieben müsse eine Abkehr vom nicht krisensicheren System in Betracht gezogen werden, erklärte der Verband. „Maßnahmen, wie die von Bundesministerin Julia Klöckner geforderte Schlachtung an Wochenenden und Feiertagen lösten das Problem nicht langfristig.“ Klöckner (CDU) will Betriebe wegen der vollen Schweineställe auch an Sonn- und Feiertagen öffnen.

Auslöser für den „Schweinestau“ sind laut der Tierschützer die durch Corona eingeschränkten Schlacht- und Zerlegekapazitäten und die Afrikanische Schweinepest, die die Abnahme der Schweine und des Fleisches erschwere. Nur die Schlachtkapazitäten zu erhöhen werde langfristig nicht helfen. Nötig sei ein Systemwechsel mit weniger Tieren, eine Flächenbindung der landwirtschaftlichen Tierhaltung, eine Dezentralisierung und eine Abkehr von der Exportorientierung. epd

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.11.2020