Neun Minuten Terror im Herzen Wiens

Dutzende Schüsse schlagen in einem belebten Wiener Ausgehviertel ein, gerade als die Menschen die letzten Stunden vor dem Corona-Lockdown genießen. Am Ende gibt es am Montagabend mindestens vier Todesopfer. Am Tag danach herrscht noch Ausnahmezustand.

Schlomo Hofmeister sah alles kommen: den Mann, der die enge Seitenstettengasse hinunterrannte, neun Minuten lang wild um sich schießend.

...