Neuneinhalb Jahre Haft für 24-Jährigen

Der 24-Jährige wird am Tag des Urteils in den Verhandlungssaal gebracht. © dpa

Dresden.Knapp ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke von Chemnitz ist ein 24-Jähriger zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Chemnitz sprach den Syrer am Donnerstag wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung schuldig. Damit ist der Prozess zu einem der folgenreichsten Verbrechen in der jüngeren Geschichte Sachsens nach gut fünf Monaten beendet – vorerst. Die Verteidiger legten kurz nach der Urteilsverkündung Rechtsmittel ein, wie Anwältin Ricarda Lang erklärte.

Das Chemnitzer Landgericht, das aus Sicherheitsgründen in Dresden verhandelt hatte, war nach 19 Verhandlungstagen davon überzeugt, dass Alaa S. am 26. August 2018 gemeinsam mit einem flüchtigen Iraker den 35-jährigen deutschen Staatsbürger Daniel H. am Rande des Chemnitzer Stadtfestes erstach. „Es besteht kein Zweifel an der Schuld des Angeklagten“, erklärte die Vorsitzende Richterin Simone Herberger. Der mutmaßliche Mittäter ist weltweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Angehörige des getöteten 35-Jährigen verfolgten die Urteilsverkündung erleichtert. Die Mutter des Opfers sowie dessen Halbschwester waren im Verfahren als Nebenkläger aufgetreten.

Verteidigerin Lang warf dem Landgericht Befangenheit vor. Das Gericht sei „nicht unbeeinflusst“ von den politischen Verhältnissen in Chemnitz, sagte die Anwältin nach dem Urteil. Außerdem sei sie überzeugt, wenn das Verfahren in einer anderen Stadt stattgefunden hätte, wäre es nicht zu einer Verurteilung gekommen. Wegen der Revision der Verteidiger wird der Schuldspruch der Chemnitzer Richter nun zunächst nicht rechtskräftig.

Unschuld beteuert

Der verurteilte Syrer hatte in der gesamten Verhandlung zu den Vorwürfen gegen ihn geschwiegen. In einem am Dienstag ausgestrahlten Telefoninterview des ZDF-Magazins „Frontal21“ hatte er zwar seine Unschuld beteuert – diese Aussagen hatten nach Gerichtsangaben aber keinen Einfluss auf die Urteilsfindung. Dafür seien laut Strafprozessordnung allein die im Laufe der Verhandlung durch die Kammer gewonnenen Erkenntnisse entscheidend, hatte es geheißen.

„Ich kann nur hoffen, dass hier die Wahrheit ans Licht gebracht wird und ein gerechtes Urteil gesprochen wird“, ließ der Syrer am Donnerstag übersetzen. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren gefordert.

In der Folge der Messerattacke war es im vergangenen Jahr in der Stadt zu rassistisch motivierten Übergriffen gekommen. Bilder von rechten Demonstrationen, Aufmärschen von Neonazis, Übergriffen sowie dem Zeigen des Hitlergrußes gingen um die Welt. dpa

