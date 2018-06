Neuseeland im Babyfieber

Anzeige

Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern hat gestern in Auckland ein Mädchen zur Welt gebracht. Die 37-Jährige teilte die Geburt auf Facebook mit. Dort postete sie auch ein Foto von sich und dem Neugeborenen samt Vater Clarke Gayford (40). „Willkommen in unserem Dorf, Kleines“, schrieb die junge Mutter weiter. Das gesunde Mädchen wiege 3,31 Kilogramm. Es ist das erste Kind für Ardern und ihren Lebensgefährten. Gayford, ein Journalist, moderiert eine populäre Sendung über Fischen und Angeln. Er werde Vollzeit-Vater werden, sagte Ardern. Sie will sechs Wochen Babypause machen, dann aber ins Büro zurückkehren. In der Zwischenzeit übernimmt Stellvertreter Winston Peters die Regierungsgeschäfte. dpa