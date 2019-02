Neuwahlen gefordert

Madrid.Auf der Madrider Plaza de Colón haben sich gestern Mittag Zehntausende Menschen versammelt, um für „die Einheit Spaniens“ und „Neuwahlen“ zu demonstrieren. Aufgerufen zum Protest hatten die rechte Volkspartei (PP), Ciudadanos und Vox. Auslöser waren Erwägungen der sozialistischen Regierung, bei Gesprächen mit den katalanischen Separatisten in Zukunft einen unabhängigen Vermittler einzuschalten. Das sei „ein Dolchstoß in den Rücken der spanischen Demokratie“, sagte eine der Rednerinnen auf der Plaza de Colón.

Politik der harten Hand

Der Katalonien-Konflikt löst, knapp anderthalb Jahre nach dem rechtswidrigen Unabhängigkeitsreferendum, in Spanien weiter heftige Emotionen aus. Für Spaniens Rechte gibt es nur einen möglichen Umgang mit den Separatisten: den der harten Hand. Die sozialistische Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez versucht dagegen, den Unabhängigkeitsbefürwortern entgegenzukommen.

Spaniens rechte Parteien haben großes Interesse an Neuwahlen, weil sie die nach derzeitigen Umfragen gewinnen würden. Und zwar in der Kombination. Für die katalanischen Separatisten sind das alles keine guten Perspektiven. Doch sie sind so oder so auf ihre Opferrolle eingestellt: Morgen beginnt in Madrid der Strafprozess gegen zwölf ihrer Führungsfiguren.

