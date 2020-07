„New York Times“ zieht nach Seoul

Die Tageszeitung „New York Times“ will einen Teil ihres Nachrichtenbetriebs in Hongkong nach Seoul verlegen. Die US-Zeitung begründet dies mit dem umstrittenen Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit, das Peking Ende Juni für die frühere britische Kronkolonie erlassen hatte. „Chinas umfassendes neues nationales Sicherheitsgesetz in Hongkong hat eine Menge Unsicherheit darüber geschaffen, was die neuen Regeln für unseren Betrieb und unseren Journalismus bedeuten werden“, zitierte das Blatt aus einer Mitteilung an die Mitarbeiter vom Dienstag (Ortszeit).

Es sei ratsam, Ausweichpläne zu erarbeiten und Redaktionsmitarbeiter in der Region zu verteilen, heißt es darin. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion hätten Mitarbeiter bereits Schwierigkeiten mit ihren Arbeitsgenehmigungen. dpa

