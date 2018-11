Berlin.Zum Schluss wurden die letzten Details noch einmal auf „höchster Ebene“ festgezurrt, um die Kuh vom Eis zu bringen. Beim umstrittenen UN-Migrationspakt wollte sich die große Koalition partout keine Blöße geben, wie es gestern hinter den Kulissen hieß.

Herausgekommen bei den schwarz-roten Verhandlungen ist ein sechsseitiger Antrag mit Forderungen an die Bundesregierung, der morgen im Bundestag verabschiedet werden soll. Nicht nur die Regierung, auch die Koalition schien in den vergangenen Wochen davon überrascht worden zu sein, wie viele Sorgen mit dem Migrationspakt verbunden werden. Angestachelt von der AfD, aber auch vom CDU-Wettstreit um den Parteivorsitz.

An UN-Vereinbarung orientiert

„Das Parlament kann da nicht auf Tauchstation gehen“, begründete Stephan Harbarth – Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar, Noch-Innenexperte der Unionsfraktion und bald Vize-Präsident des Bundesverfassungsgerichtes – den schwarz-roten Antrag. Die Migrationsströme könnten nur dann reduziert werden, „wenn wir die Standards im Umgang mit Migranten in der Welt angleichen“. Dazu diene die UN-Vereinbarung, die zwar rechtlich unverbindlich sei, aber nötig, um langfristig Angleichungen herbeizuführen, so Harbarth auf Nachfrage.

Im Antrag selbst, der nun die Gemüter beruhigen soll, wird explizit hervorgehoben, dass die nationale Souveränität Deutschlands nicht zur Disposition stehe. Der Pakt begründe keine „einklagbaren Rechte und Pflichten“, heißt es in dem dieser Zeitung vorliegenden Entwurf. Er sei „im deutschen Interesse“. International geltende Mindeststandards für den Umgang mit Migranten seien hilfreich, „um den Migrationsdruck nach Europa und Deutschland zu reduzieren“. Allerdings steht in dem Papier ebenfalls, dass durch den Pakt auch „weiterhin“ das Recht Deutschlands, „über seine Migrationspolitik selbst zu bestimmen“, nicht beeinträchtigt werden dürfe.

AfD mit eigenen Anträgen

Sollte der Antrag vom Parlament beschlossen werden, engen sich die Spielräume der Regierung am 10. und 11. Dezember nicht ein. Dann kommt in Marokko die UN-Konferenz zusammen, auf der der Migrationspakt angenommen werden soll. Wenige Tage vorher wird der gleiche Antrag auch auf dem CDU-Parteitag in Hamburg zur Abstimmung stehen. Dort wird ebenfalls mit Zustimmung gerechnet.

Spannend dürfte die parlamentarische Befassung morgen dennoch werden. Denn die AfD, die seit Monaten Front gegen die Verabredung macht, hat ebenfalls zwei Anträge in den Bundestag eingebracht. Der erste sieht ein „Moratorium“ für ein halbes Jahr vor. Erst danach solle der Bundestag entscheiden, dann zusammen mit dem UN-Flüchtlingspakt, der derzeit zwischen den Staaten noch verhandelt wird. Mindestens aber möchte die Partei erreichen, dass die Bundesregierung zur Abgabe einer Protokollerklärung direkt bei der UN-Konferenz in Marokko verpflichtet wird. Darin solle Berlin noch einmal festhalten, dass der Migrationspakt für die deutsche nationale Politik nicht verbindlich sei.

Der Abgeordnete Gottfried Curio, AfD-Experte für das Thema, erklärte, nur so sei sichergestellt, dass das UN-Papier nicht nach und nach eine völkerrechtlich bindende Kraft entfalte. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lehnte diesen Vorschlag allerdings ab. Der von der Koalition angestrebte Bundestagsbeschluss habe eine höhere Wertigkeit als „irgendein Beipackzettel“, den die Regierung in Marokko abgebe.

