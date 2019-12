„Nicht von der Hektik anstecken lassen“

Berlin.Zu den vielen Parteivorsitzenden der SPD gehört auch Kurt Beck, langjähriger Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Er ist nun Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung und verfolgte das Geschehen auf dem Parteitag in Berlin als Gast. Der 70-Jährige zieht Bilanz und spricht über die Lage nach den Parteitagen von CDU und den Sozialdemokraten.

Herr Beck, die Konfrontation zwischen Groko-Gegnern und Befürwortern ist ausgeblieben. Sind Sie erleichtert?

Kurt Beck: Ja. Meine Besorgnis war vorher groß, dass sich die Spannungen hochschaukeln könnten, und dann kann so ein Parteitag zu einer rein emotionalen Angelegenheit ausarten. Das ist zum Glück nicht eingetreten.

Ist die GroKo-Debatte in der SPD damit beendet?

Beck: Sie ist so kanalisiert, dass man damit vernünftig umgehen kann. Wir sind jetzt wieder auf dem Level, das ja in der Koalition auch vereinbart ist: Man guckt zur Halbzeit, was erreicht ist, und man diskutiert, welche Aufgaben man noch angehen muss. Darüber muss man vernünftig reden können. Wenn die Union sich da sperren würde, würde ich es in keiner Weise verstehen. Die Union selbst hat ja auch Themen, über die sie reden will.

Gibt es ein Szenario, bei dem auch Sie nach den anstehenden Gesprächen sagen würden: Raus aus der Groko?

Beck: Wenn sich ein Theater wiederholen sollte, wie es Horst Seehofer im letzten Jahr aufgeführt hat, wäre das der Punkt für einen klaren Schnitt. Ich hoffe nicht, dass so etwas passiert.

Norbert Walter-Borjans fordert auch Bewegung von Finanzminister Olaf Scholz. Er soll die schwarze Null für ein Investitionsprogramm aufgeben. Teilen Sie das?

Beck: Wir brauchen mehr Investitionen. Aber es darf nicht der Eindruck entstehen, wir würden jetzt finanzpolitisch alle Tore öffnen. Es gibt durchaus andere Möglichkeiten, etwa die Schaffung von Sondervermögen mit klaren Bindungen.

Was raten sie Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken für ihre Zukunft?

Beck: Wichtig ist, dass sie sich nicht von der Hektik des Berliner Politik- und Nachrichtenbetriebs anstecken lassen. Den Fehler habe ich damals gemacht. Lieber mal nichts sagen, als sich treiben lassen. Und wichtig ist, dass sie sie selber bleiben. Wenn man das nicht ist, weil hinten rum aus den eigenen Reihen über einen geredet wird, wird man unsicher und macht dann wirklich Fehler, so dass ein Teufelskreis entsteht.

Auf dem Parteitag wurden Sie beklatscht, ebenso die abwesende Andrea Nahles. Liebt die SPD gescheiterte Parteivorsitzende mehr als amtierende?

Beck: Dass es auch später noch Anerkennung und Dankbarkeit gibt, ist ja nicht schlecht. Aber ich hoffe doch, dass das Fertigmachen jetzt ein Ende hat. Zu Führung gehört auch das geführt werden Wollen. Wir wählen immer Menschen in solche Ämter und nicht Automaten. Das muss jeder wissen.

