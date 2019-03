Nichts gewiss – alles möglich

London.Im Königreich ist es derzeit ein Leichtes, den Überblick zu verlieren. Wird der Brexit verschoben? Oder doch nicht? Treten die Briten mit Deal aus? Oder ohne Vertrag? Wird am Ende der Brexit ganz annulliert? Könnte alles passieren. Kommt möglicherweise darauf an, ob das Parlament diese Woche noch einmal über das zwischen London und Brüssel verhandelte Scheidungsabkommen abstimmen darf. Bleibt Premierministerin Theresa May überhaupt noch lange in der Downing Street? Oder wird sie wie auf dem Basar in einem Tauschhandel anbieten, ihr Amt aufzugeben, um im Gegenzug die Zustimmung ihrer zahllosen Kritiker zum Deal zu erreichen? Und wie lange macht die EU das Spiel mit?

Das Brexit-Drama zieht sich von Woche zu Woche, das Chaos wird immer größer und komplexer. Und nun schaltete sich auch noch Unterhaussprecher John Bercow ein und warnte May mit Verweis auf eine Regel aus dem 17. Jahrhundert, sie könne nicht den „im Wesentlichen gleichen“ Deal ein drittes Mal dem Parlament vorlegen, ohne dass dieser zuvor verändert wurde. Die Premierministerin muss am Donnerstag wohl mit leeren Händen zum EU-Gipfel reisen. Für weniger Eingeweihte mutete es ohnehin merkwürdig an, dass dieser Tage viele Polit-Beobachter bereits von einer vierten Unterhausabstimmung sprachen, auf der Insel beinahe lieblos abgekürzt zu ,,MV4“ von der englischen Bezeichnung ,,Meaningful Vote“ (bedeutungsvolles Votum), obwohl die von May angekündigte dritte Abstimmung noch nicht einmal stattgefunden hat. Eigentlich sollte die Entscheidung am heutigen Dienstag fallen. So jedenfalls lautete der Plan. Doch wieder einmal schien die Regierungschefin in letzter Minute ihr Versprechen zu kassieren.

Medien berichteten, dass die Abstimmung kurzfristig abgesagt werden soll, da hatte Bercow noch nicht einmal gesprochen. May wolle den Deal erst dem Parlament vorlegen, wenn es bei diesem dritten Anlauf eine Aussicht auf Erfolg gebe, bestätigten mehrere Minister. Der aber führt nach Ansicht der Konservativen nur über die erzkonservative nordirische Unionistenpartei DUP, auf deren Stimmen die Minderheitsregierung der Premierministerin angewiesen ist. Die EU-Skeptiker aus dem Norden lehnen jegliche Sonderrolle Nordirlands ab. Bislang auch das Abkommen. Seit Tagen laufen hinter den Kulissen die Gespräche. Mit der Unterstützung der DUP könnten auch viele bislang rebellierende Brexit-Hardliner in einem Domino-Effekt ihren Widerstand aufgeben und doch für den Vertrag stimmen. Knapp würde es für May trotzdem werden. Erst am Dienstag vergangener Woche hatte das in etliche Brexit-Lager zersplitterte Parlament den Kompromiss mit großer Mehrheit zum zweiten Mal abgelehnt.

Kritik von Boris Johnson

Es hat wieder eine Woche begonnen, die abermals als die entscheidende beim Dauer-Thema Brexit angekündigt wurde. Nichts ist gewiss, aber alles möglich auf der Insel, wo die Bevölkerung mittlerweile Brexit-müde das Schauspiel in Westminster verfolgt. Natürlich fehlte es gestern auch nicht an deutlichen Äußerungen von Ex-Außenminister Boris Johnson. Der nannte in seiner Kolumne in „The Telegraph“ ein mögliches Votum in den nächsten Tagen „absurd“ und verwies auf den EU-Gipfel am Donnerstag. Es sei noch nicht zu spät, echte Änderungen am Backstop zu erzielen.

Noch ist nicht einmal klar, ob die übrigen 27 Mitgliedstaaten einer vom britischen Parlament geforderten Verlängerung der Scheidungsfrist zustimmen wollen. Zumindest ein dreimonatiger Aufschub scheint unausweichlich, selbst wenn in den nächsten Tagen der Austrittsdeal vom Parlament gebilligt werden sollte. Zu knapp ist die Zeit, um den Brexit bis zum 29. März formal korrekt abzuwickeln und die innerstaatliche Gesetzgebung anzupassen, wie Experten betonen. Aber auch sie halten nichts mehr für ausgeschlossen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019