Nie endende Ausnahmeregelungen

Brüssel/Budapest.Für Ungarns Journalisten wurde am Montag „der letzte Rest der Pressefreiheit“ beseitigt. Vertreter der politischen Opposition wie die Europaabgeordnete Klára Dobrev aus den Reihen der Sozialdemokraten sprechen von einem „Ermächtigungsgesetz“.„Danach kann Ministerpräsident Viktor Orbán alles machen und durchsetzen“, sagte sie am Montag bei einer virtuellen Pressekonferenz in Budapest.

Kurz danach war es so weit. Das Parlament billigte das Notstandsgesetz, das es dem rechtsnationalen Regierungschef ermöglicht, ohne zeitliche Befristung auf dem Verordnungsweg zu regieren. Denn der ungarische Regierungschef muss keine politische Opposition fürchten: Im Parlament verfügt seine Fidesz-Partei über eine komfortable Zwei-Drittel-Mehrheit. Das neue Gesetz erlaubt es der Regierung, „alle zur Eindämmung beziehungsweise Abwehr der Folgen der Coronavirus-Pandemie nötigen außerordentlichen Maßnahmen zu treffen“, heißt es in der Einleitung des Entwurfes. Dabei kann sie dann „die Anwendung einzelner Gesetze suspendieren, von gesetzlichen Bestimmungen abweichen und sonstige außerordentliche Maßnahmen“ treffen. Die Dauer ist nicht begrenzt.

Wer künftig gegen Quarantäne-Auflagen verstößt, muss mit deutlich höheren Haftstrafen rechnen. Und wer „,Falschnachrichten“ verbreitet oder die Bevölkerung durch schlechte Nachrichten beunruhigt, wird im äußersten Fall für fünf Jahre ins Gefängnis gehen müssen. Betroffen sind keineswegs nur Journalisten der ohnehin kaum noch vorhandenen regierungskritischen Medien, sondern auch Autoren entsprechender Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken.

Die Angst der ungarischen Journalisten hat einen Grund: Ungarns Premier pflegt Ausnahmebestimmungen zwar in Kraft zu setzen, aber nicht mehr zurückzunehmen. Noch heute, so Dobrev, seien die erweiterten Polizeibefugnisse beispielsweise für anlassunabhängige Kontrollen in Kraft, die im Jahr 2015 in der Flüchtlingskrise erlassen wurden.

Gegenmaßnahmen blockiert

Das sieht man zwar in Brüssel auch so. Doch die eigentliche Gefahr, sagte Katarina Barley (SPD), Vizepräsidentin des EU-Parlaments und davor Bundesjustizministerin, sei, dass „Ungarn zur Blaupause für andere Regierungschefs wird, die das Land als Modell für den Demokratieabbau nehmen, zuschauen und dann nachziehen“. Beobachter verweisen dabei auf Tschechien, wo Ministerpräsident Andrej Babis bereits den Zugang zu Pressekonferenzen limitiert, kritische Medienvertreter rausgeworfen hat und nur genehme Journalisten zulässt.

Die EU-Kommission schweigt zu den Vorgängen, vielleicht, weil sie weiß, dass das sogenannte Artikel-7-Verfahren wirkungslos geblieben ist. Es konnte den Abbau der Rechtsstaatlichkeit weder in Ungarn noch in Polen stoppen. Gegenmaßnahmen wie der Entzug der EU-Fördergelder, mit denen die genannten Regierungen Teile des Staatshaushaltes bestreiten, liegen auf Eis. Beim EU-Gipfel zur Finanzplanung legte EU-Ratspräsident Charles Michel zwar einen Vorschlag vor, der aber als unbrauchbar abgelehnt wurde. Es gab niemanden, der Orbán gestern stoppen konnte.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.03.2020